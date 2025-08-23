Ex-concorrentes do Love on Top desmarcam casamento à ultima hora. E nós já sabemos o motivo

O casamento de Cláudia Sousa e Bernardo Girão estava marcado para 12 de outubro e prometia ser um dos momentos mais felizes da vida do casal. No entanto, um incêndio de grandes proporções na zona de Grândola, distrito de Setúbal, mudou radicalmente os planos e obrigou os dois a adiarem a cerimónia. O fogo destruiu por completo o monte escolhido para a realização do Copo d’Água, inviabilizando o evento a poucas semanas da data.

A ex-concorrente do programa “Love On Top”, da TVI, contou à TV 7 Dias que a decisão foi difícil, mas inevitável. “Depois de várias conversas com o Bernardo, chegámos à conclusão que o mais sensato seria reorganizarmos o nosso dia. Porque só tínhamos um mês e uns dias e teríamos de fazer tudo num tempo muito curto. Queremos que seja um dia muito especial, tanto para nós como para os nossos convidados”, afirmou, lamentando que todo o trabalho tenha de ser refeito. “Vamos ter de começar tudo do zero”, desabafou.

Sem espaço para preparar um novo plano em 2024, Cláudia e Bernardo já confirmaram que o casamento não acontecerá este ano.

O casal apaixonou-se em 2017, quando participou no reality show da TVI, e desde então nunca mais se separou. Da relação nasceu António Maria, o primeiro filho em comum, que completa dois anos em outubro.