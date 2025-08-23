Morte repentina aos 22 anos. Ex-concorrente do Big Brother 2024 está de luto

Luís Fonseca, conhecido do grande público como Kika Fonseca, ex-participante do Big Brother 2024 e melhor amigo de Catarina Miranda, atravessa um momento particularmente difícil após a morte trágica de, Manuel Trindade, um jovem forcado de apenas 22 anos, com quem mantinha uma ligação próxima.

O acidente ocorreu no Campo Pequeno, na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, quando o jovem foi colhido com violência e embateu com força nas tábuas da arena. Apesar da rápida assistência e do transporte para o Hospital de São José, em Lisboa, o jovem não resistiu aos ferimentos, acabando por falecer na manhã deste sábado, 23 de agosto.

A notícia deixou em choque Kika, que recorreu ao Instagram para expressar a sua dor. Numa publicação nos stories, o ex-concorrente partilhou uma sentida homenagem:

«Ainda ontem nos abraçámos à entrada da praça, quem diria...», escreveu, revelando o impacto emocional da perda.

Recorde-se que, além da forte ligação ao mundo tauromáquico, Kika participou no Big Brother 2024, edição da qual acabou por desistir. É também conhecido por manter uma amizade próxima com Catarina Miranda, com quem partilhou a experiência no mesmo reality show.