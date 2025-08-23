‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

Na passada sexta-feira, 22 de agosto, Francisco Monteiro e Bárbara Parada voltaram a captar a atenção dos seguidores ao partilharem um vídeo a participar numa 'trend viral' que está a dominar as redes sociais. A publicação, feita através do Instagram, mostra um momento de descontração entre o casal, que tem vindo a demonstrar uma ligação cada vez mais próxima e cúmplice.

No vídeo, partilhado nos stories de Bárbara Parada, é possível ver Francisco Monteiro a realizar com sucesso o chamado “desafio da cadeira”, uma tendência que se tornou popular nas últimas semanas. No registo, Bárbara surge "sentada" nos braços de Francisco, enquanto segura o equilíbrio de forma divertida. A legenda não deixa margem para dúvidas sobre a boa disposição do momento:

«O meu Kikão conseguiu fazer o desafio da cadeira», escreveu a ex-concorrente, revelando o lado mais íntimo e carinhoso da relação.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada continuam assim a alimentar o interesse do público, com partilhas frequentes que mantêm os seguidores atentos a cada novo capítulo da sua história conjunta.