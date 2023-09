António Bravo e o sonho da paternidade: «Gostava muito (…) acho que vai acontecer»

António Bravo, ex-concorrente do «Big Brother», falou em direto no programa «TVI Extra», sobre o sonho de ter filhos com o namorado, Luís Avellar de Aguiar.

«Gostava muito de ser pai e nós até tentamos, a coisa ainda não se deu, mas eu acho que vai acontecer», começou por referir o ex-concorrente a Flávio Furtado.

Ainda assim, António Bravo partilhou uma preocupação a esse respeito: «Hoje em dia, eu olho para como está a sociedade e eu penso duas vezes: para que mundo eu vou trazer uma criança? Não sei se é egoísmo da minha parte...».

