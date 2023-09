O Frente-a-Frente: Tudo o que os dois grupos disseram nas costas, disseram agora cara a cara!

Concorrentes veem mais imagens, desta vez da casa a falar do anexo. Veja as reações!

Cristina Ferreira confronta Mariana: «Sentiu-se objetificada porquê? (…) sentiu algum abuso do Francisco?»

Monteiro implacável com anexo: «Este lado pouco ou nada apareceu, são todos muito básicos»

Concorrentes veem imagens do anexo e Cristina Ferreira avisa que os grupos devem argumentar bem pois só um ganha «um prémio»

Durante duas semanas separados, chegou a hora de todos os concorrentes do Big Brother se conhecerem, mas não pelo lado positivo! Nesta noite de gala, aconteceu o primeiro Frente-a-Frente entre os concorrentes da Casa e do Anexo!

Os concorrentes da casa assistiram a imagens polémicas dos concorrentes do anexo, por terem sido alvo de comentários negativos.

Os líderes das duas casas, Ossman Idrisse e Francisco Monteiro estiveram em confronto. Após as imagens, Cristina Ferreira dirigiu-se a Ossman por ter referido Francisco Monteiro como «leitão».

O concorrente justificou-se e admitiu que confundiu o nome: «Disse por brincadeira».

Francisco Monteiro deu a sua opinião após ver as imagens: «Eles desenvolvem uma argumentação muito básica, são todos muito básicos, todos vimos a mesma coisa». «Extravasou os limites», concluiu.

Numa das imagens, os concorrentes do anexo comentaram que as concorrentes da casa eram «muito feias». Soraia Rodrigues justificou-se: «Não foi de todo para faltar ao respeito. Efetivamente as imagens que vimos as meninas estavam com um ar muito abatido. Elas são muito bonitas».

Paulo Sousa, um dos concorrentes do anexo que também disse o comentário negativo argumentou: «Elas estavam realmente com cariz baixo. Saiu-me uma palavra feia, não queria mencionar. Não foi com carater ofensivo, foi uma palavra que não devia ter sido aplicada e peço desculpa».

«Aqui ninguém ofendeu ninguém, estamos aqui para jogar e não para fazer amizades», comentou Catarina Esparteiro.

