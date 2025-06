Vendem conteúdo para adultos: Estes famosos aderiram a plataformas de sucesso

Estrelas dos reality shows trocam a televisão por plataformas de conteúdos adultos.

Jully Rose não é a única ex-concorrente de reality shows a fazer sucesso nas plataformas de conteúdos para adultos. Vários antigos participantes de programas como Casa dos Segredos e Big Brother têm vindo a trocar a fama televisiva por carreiras digitais mais ousadas – e lucrativas.

Carlos Sousa, conhecido do grande público por ter participado em ambos os formatos, é um dos exemplos mais mediáticos. O ex-concorrente tornou-se presença frequente no OnlyFans e protagonizou até um vídeo viral com Katty Soarez, uma das figuras mais populares da plataforma em Portugal.

Sem rodeios, Carlos tem falado abertamente sobre a sua escolha. Numa entrevista ao programa Dois às 10, da TVI, revelou inclusive como contou ao filho. «Não tenho vergonha de mim», afirmou, sem hesitações.

Também Rafael Almeida, que integrou a mais recente edição da Casa dos Segredos, enveredou pelo mesmo caminho. Na sua apresentação no OnlyFans, escreveu: «Olá, sou o Rafael Almeida, estive num dos mais conhecidos reality shows do mundo. Se quiseres ver conteúdos quentes, para adultos, subscreve!»

Jully Rose, por sua vez, abordou o tema na mesma entrevista ao programa Goucha. Apesar de não revelar quanto ganha com os seus conteúdos, deixou claro que os rendimentos são significativos: «Ganho muito dinheiro», garantiu, sem dar mais detalhes.

A tendência mostra que, para alguns ex-concorrentes, o sucesso fora da casa passa por explorar novas formas de capitalizar a popularidade conquistada diante das câmaras — mesmo que isso implique mudar radicalmente de público.

