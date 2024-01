Casa de pernas para o ar! Concorrentes em confrontos diretos instalam o caos na casa! Veja as imagens

Noélia «quebra o gelo» e mete os concorrentes a rir no meio da discussão! Miguel passa-se com a concorrente

Na passada quinta-feira, dia 25 de janeiro, Patrícia Silva enfrentou uma dinâmica, na qual foi desafiada a atribuir aos colegas animais da selva. Durante a dinâmica, os ânimos exaltaram-se e vários concorrentes confrontaram-se diretamente, instalando-se o caos na casa.

Francisco Monteiro exalta-se com Miguel Vicente, acusando-o de não respeitar as ordens do Big Brother. O concorrente refere-se ao que aconteceu na noite anterior, quando Miguel Vicente buzinava dentro do carro, desobedecendo às ordens do Big Brother, que lhe ordenou várias vezes que parasse de o fazer. Miguel Vicente defende-se das acusações do colega e seguem-se várias trocas de acusações, o que torna o ambiente tenso na sala.

Toda a discussão que se seguiu foi em torno da prova semanal. Bruno Savate entrou também em confronto direto com Miguel Vicente, que o acusou de não se esforçar tanto quanto os colegas na prova. Bruno Savate também condenou a atitude de Rafael Teixeira durante a prova na noite anterior. O Líder criticou o facto de o concorrente ter abandonado a prova e ter, por isso, posto em risco o sucesso desta. Em gritos, os dois discutiram as suas posições e, em instantes, toda a casa ficou em alvoroço.

Também Márcia Soares participou na conversa e deu a sua opinião sobre a postura de Miguel Vicente na prova semanal. «É óbvio e básico o que estás aqui a fazer!», afirmou Márcia Soares, revoltada com a postura do colega.

Miguel Vicente «rebentou» e, depois de várias acusações por parte dos colegas, o concorrente deixou um aviso: «Cada um de vocês, a primeira oportunidade que eu tiver, meto-vos daqui para fora!». Com isto, o concorrente defendeu o seu jogo e realçou que não veio para o jogo para fazer amigos.