Ainda se lembra dele? Esta é a nova profissão surpreendente de Diogo Marques

Diogo Marques, ex-concorrente do Big Brother 2022, aposta na micropigmentação capilar como nova carreira

Diogo Marques, que ficou conhecido do grande público durante a sua participação no Big Brother 2022 e pelo impasse mediático com Mafalda Diamond, tem um novo desafio profissional. O ex-concorrente, natural de Vila Nova de Gaia, decidiu dedicar-se à micropigmentação capilar, uma área inovadora que tem crescido no setor da estética e que promete ajudar muitas pessoas a recuperar a confiança.

Quando entrou na casa disse ser freelancer na área de Marketing e Eventos, Diogo agora alia essa experiência ao trabalho especializado em micropigmentação, uma técnica que consiste na aplicação de pigmentos no couro cabeludo para simular densidade capilar e disfarçar calvície ou cicatrizes. Este novo percurso reflete o seu espírito trabalhador e a vontade de fazer a diferença na vida dos outros.

O estúdio fica em Vila Nova de Gaia. Veja aqui.

Conhecido por ser um homem respeitador e com uma história de superação — tendo sido criado pela sua bisavó, a quem ensinou a ler e escrever aos 80 anos — Diogo encara esta nova etapa com a mesma determinação que sempre demonstrou. Atualmente solteiro, o ex-concorrente mantém o sonho de construir uma família unida e estável, enquanto consolida a sua carreira nesta área promissora.