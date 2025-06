André Filipe em sofrimento. Ex-concorrente está de coração partido e revela tudo sobre o fim

André Filipe confirma fim de relação: «Saí de casa por amor… destruiu o meu coração»

Mais de seis meses após a rutura amorosa, André Filipe decidiu tornar público o fim da relação que mantinha. Esta terça-feira, dia 17, o ex-concorrente do "Big Brother - A Revolução" confirmou, em declarações exclusivas à SELFIE, que a relação terminou logo no início do ano.

«Infelizmente, a relação terminou no dia 1 de janeiro, depois do Ano Novo. Foi uma relação à qual dei tudo de mim. Virei as costas à minha família e fui para o Algarve por amor. Doei-me muito a ela», lamentou André Filipe, visivelmente emocionado, como afirma o site.

O ex-concorrente recordou ainda as dificuldades que enfrentou ao longo da relação, nomeadamente a diferença de idades entre ele e a ex-companheira, que não foi bem aceite por todos os que lhe são próximos: «Acreditei muito nesta relação, mas magoei-me muito. Sofri muito. A minha mãe não aceitava bem esta relação, porque ela é muito mais velha do que eu».

Num relato sincero, André revelou ter tomado decisões marcantes em nome do amor, que hoje revê com alguma amargura: «Saí de casa por amor. Dediquei-me, porque pensava que iria construir uma família. O amor é como um castelo de areia: é muito difícil de construir mas, para destruir, é muito fácil».

Apesar de tudo, o jovem faz questão de reconhecer as qualidades da ex-namorada, ainda que com mágoa: «Como amiga, ela é excelente. Como namorada, destruiu o meu coração».