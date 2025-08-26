Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Big Brother: Catarina Miranda leva nega de Afonso Leitão.

A convivência na casa do «Big Brother» voltou a aquecer com declarações de Catarina Miranda. A concorrente de Almeirim afirmou na noite desta segunda-feira, 25 de agosto, que não tem dúvidas de que Afonso Leitão sente algo por si e, por isso, prefere “ficar” com ele do que preservar a amizade com Ana Duarte e Bruna.

«Eu já disse o que tinha a dizer à Maria: eu prefiro ficar com o Afonso que ficar sem elas do que ficar com elas e sem o Afonso. Disse que quem está com o Afonso sou eu, só eu é que sei o que é que ele sente por mim e o que é que eu sinto por ele, não são elas», afirmou Catarina.

Perante estas palavras, Afonso quis confrontá-la: «Mas o que é que eu sinto por ti?» Catarina reagiu com irritação: «Opá, não me chateies também. Juro, tu estás chato para cacete.» O concorrente insistiu: «Então tu sabes mais que eu?»

Catarina acabou por questionar: «Então andas a gozar com a minha cara, é isso?» Afonso respondeu com nova pergunta: «O que é que eu te dei a entender que sinto alguma coisa por ti? Onde é que eu dei a entender algo?»

Sem hesitar, Catarina enumerou sinais: «Ó Afonso, menos, muito menos. Sempre com as tuas atitudes comigo, carinhoso. A maneira que tu olhas para mim.»

Afonso desvalorizou as afirmações: «Então mas não sou eu que só te trato mal? Então sou carinhoso ou trato mal? Que é a maneira como eu olho para toda a gente.» Surpreendida com a resposta, Catarina encerrou o tema: «Eu não quero falar mais contigo sobre este assunto, acabou. Lá fora falamos.»

Veja o vídeo.