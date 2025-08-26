Ao Minuto

22:51
06:49

22:34
08:52

22:21
07:47

21:20
06:37

19:54
03:23

19:51
04:31

19:50
02:09

19:41
04:58

19:41
03:07

19:28
04:27

19:19
02:41

19:00
Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

18:52
04:07

18:45
02:44

18:44
04:02

18:32
03:22

17:29
12:49

17:20
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

17:11
04:52

17:08
05:32

17:08
16:08

16:52
02:59

16:29
13:07

16:17
08:12

15:55
02:33

No Especial do Big Brother Verão, Afonso e Catarina Miranda voltam a falar sobre a relação de ambos. O concorrente afirmar que nunca deu a entender à amiga que um dia serão 'algo mais'.

Big Brother: Catarina Miranda leva nega de Afonso Leitão.

A convivência na casa do «Big Brother» voltou a aquecer com declarações de Catarina Miranda. A concorrente de Almeirim afirmou na noite desta segunda-feira, 25 de agosto, que não tem dúvidas de que Afonso Leitão sente algo por si e, por isso, prefere “ficar” com ele do que preservar a amizade com Ana Duarte e Bruna.

«Eu já disse o que tinha a dizer à Maria: eu prefiro ficar com o Afonso que ficar sem elas do que ficar com elas e sem o Afonso. Disse que quem está com o Afonso sou eu, só eu é que sei o que é que ele sente por mim e o que é que eu sinto por ele, não são elas», afirmou Catarina.

Perante estas palavras, Afonso quis confrontá-la: «Mas o que é que eu sinto por ti?» Catarina reagiu com irritação: «Opá, não me chateies também. Juro, tu estás chato para cacete.» O concorrente insistiu: «Então tu sabes mais que eu?»

Catarina acabou por questionar: «Então andas a gozar com a minha cara, é isso?» Afonso respondeu com nova pergunta: «O que é que eu te dei a entender que sinto alguma coisa por ti? Onde é que eu dei a entender algo?»

Sem hesitar, Catarina enumerou sinais: «Ó Afonso, menos, muito menos. Sempre com as tuas atitudes comigo, carinhoso. A maneira que tu olhas para mim.»

Afonso desvalorizou as afirmações: «Então mas não sou eu que só te trato mal? Então sou carinhoso ou trato mal? Que é a maneira como eu olho para toda a gente.» Surpreendida com a resposta, Catarina encerrou o tema: «Eu não quero falar mais contigo sobre este assunto, acabou. Lá fora falamos.»

Veja o vídeo.

