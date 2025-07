O «sim» mais aguardado: Carlos Areia e Rosa Bela casam-se em cerimónia especial

Foi um fim de semana repleto de emoção e simbolismo para Carlos Areia e Rosa Bela. O casal, cuja relação tem sido alvo de atenção mediática pela diferença de idades, ele com 81 anos e ela com 33, celebrou finalmente o casamento que muitos aguardavam.

A cerimónia oficial está marcada para este domingo, numa atmosfera bucólica na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Contudo, o casal decidiu dar início à celebração do amor na véspera, com a assinatura do casamento civil.

A atriz Rosa Bela partilhou o momento no Instagram, onde deixou uma mensagem cheia de significado:

“O ensaio geral foi ontem (já passa da meia-noite)! Hoje será a grande estreia! ♥️💍 16 anos depois vamos realizar um sonho, juntar a nossa família e as nossas pessoas!”, escreveu na sua conta de Instagram.

Foi também através das redes sociais que Rosa Bela levantou a «ponta do véu» e mostrou as primeiras imagens das indumentárias escolhidas pelos noivos. Um vislumbre intimista dos bastidores de um dia repleto de significado.

A relação de 16 anos entre Carlos Areia e Rosa Bela tem resistido ao tempo e às críticas, mantendo-se firme apesar do escrutínio público. Este casamento surge como um marco simbólico de um percurso de vida vivido a dois, sempre com discrição e cumplicidade.