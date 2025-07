«Fiquei sem nada, sem roupa, sem dinheiro»: Bruna fala da depressão que quase a destruiu

No último domingo, 27 de julho, Bruna revelou ao público a sua história de vida, marcada por altos e baixos, numa verdadeira curva de superação. Em uma entrevista emocionante, a concorrente do Big Brother Verão abriu o coração e não escondeu as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, desde a infância até à atualidade.

Infância marcada pelo bullying e violência doméstica

Bruna começou por confessar que teve uma infância difícil, em que foi alvo de bullying: «Senti-me o patinho feio», afirmou. Nesse período, a música surgiu como uma forma de escape, com a jovem a encontrar consolo ao cantar na casa de banho. A prática desportiva, nomeadamente o karaté, também teve um papel crucial na sua vida: «Se não fosse o karaté, não sei se não me ia desencaminhar mais», revelou.

A realidade familiar de Bruna não foi fácil, tendo sido testemunha de violência doméstica entre os pais. A jovem admitiu que, apesar de todo o amor que existia em casa, sentia-se constantemente desamparada: «Tinha muitas discussões com a minha mãe. Eu julgo que a minha mãe me amava à maneira dela, mas eu não sentia que era amada.»

A descoberta da música e o início da carreira

Aos 16 anos, Bruna inscreveu-se num concurso de talentos, o que lhe abriu as portas para cantar em bares e casamentos. Esta foi a primeira grande oportunidade que lhe permitiu dar início à sua carreira musical. Aos 18 anos, Bruna foi convidada a integrar o duo romântico «Bruna e Liliana», um momento que considerou marcante na sua trajetória profissional.

No entanto, durante esse período, a sua vida pessoal passou por uma fase conturbada. Bruna iniciou um relacionamento tóxico que, segundo as suas palavras, a consumiu por completo: «Comecei a ter um relacionamento tóxico que consumiu a minha alma, dei conta que me anulei em tudo.» O fruto dessa relação foi a sua filha Iara, nascida em 2003, que acabou por lhe dar forças para enfrentar os desafios da vida: «Foi ela que me deu a força para continuar a sobreviver a esta situação de traições e de me sentir sozinha.»

Foi também nesse momento que Bruna enfrentou a sua primeira depressão, uma batalha que a fez refletir sobre o fim do relacionamento: «Decidi que tínhamos de terminar, mas quando terminámos, toda a minha vida foi arrancada. Fiquei sem nada, sem roupa, sem dinheiro.»

Encontro com a família que a ajudou a reerguer-se

Apesar de toda a dor, Bruna encontrou apoio em pessoas que lhe estenderam a mão. A dona Amélia e o Jorge Guerreiro foram essenciais para a sua recuperação, acolhendo-a e ajudando-a a dar os primeiros passos para reconstruir a sua vida.

O reencontro com o amor e a recuperação

Aos 30 anos, Bruna conheceu o marido, Karllos, um cantor que estava à procura de uma vocalista para a sua banda. Este encontro marcou o início de uma nova fase na sua vida. «Foi com ele que consegui conquistar tudo novamente», revelou Bruna, aludindo à estabilidade que encontrou no relacionamento.

Em 2020, Bruna decidiu abrir uma loja, mas o negócio não teve sucesso e acabou por fechar ao fim de um ano. Esse revés trouxe-lhe novamente uma fase de depressão, afetando também o marido e a filha. Contudo, Bruna viu na sua entrada no Big Brother Verão uma oportunidade de renascer: «Considero que o Big Brother foi o meu renascer, o "Tudo ou Nada".»

