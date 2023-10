Viral: Márcia Soares pede abraço a Monteiro após avião polémico

Após o avião polémico que sobrevoou a casa do Big Brother com uma mensagem para Márcia Soares e Zé Pedro e que deixou o ambiente em alvoroço, a concorrente procurou Zaza para falar do assunto. Márcia dirige-se a Francisco Monteiro dizendo que o sente constrangido com a mensagem. «Sinto-te constrangedor com o avião que chegou, não sei se hei de falar contigo ou não hei de falar contigo…», diz a concorrente.

«Porque não haverias de falar, pelo amor de Deus», responde Monteiro. Nessa altura, Márcia pede um abraço a Zaza. «Dás-me um xi, então?». Os dois acabam a dar um abraço e trocam beijos no rosto. Este momento já se tornou viral.

«Zé e Márcia, o vosso amor é lindo. Portugal vê e apoia», foi a mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do País este sábado e que deixou todos em alvoroço.

Momentos após o avião ter sobrevoado a Casa, Francisco Monteiro, Jéssica Galhofas, Francisco Vale e Palmira Rodrigues conversaram sobre o assunto.

«Não foi só esta noite», começou por dizer Jéssica, afirmando que Márcia e Zé Pedro têm estado mais próximos nos últimos dias. «Aquilo não é só amizade!», reforçou Jéssica Galhofas. Francisco Monteiro concordou com a perspetiva de Jéssica.