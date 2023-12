Caos instalado no ‘café do BB’. Zaza em forte discussão com Márcia e em clima de tensão com Joana

Joana conta conversa com Zaza: «Fiz um teste, o tom mudou logo (…) não é suportável, só me faz pior»

Márcia sobre interações de Zaza com a colega: «É uma fragilidade sua e nunca deixou morrer o assunto»

Francisco Monteiro viu-se envolvido num novo momento de tensão esta quinta-feira, na sequência de uma dinâmica proposta pelo Big Brother. O concorrente encarnou o papel de empregado do ‘café do BB’, com o objetivo de servir certas iguarias aos colegas.

Tudo começou de forma calma, com uma conversa ponderada entre Francisco e André Lopes, a quem o concorrente serviu um «café amargo», destinado a quem «foi demasiado doce e devia ter sido mais mordaz».

Também a conversa com Hugo Andrade, apesar de longa, foi tranquila. Francisco deu-lhe «as batatas da tentação», porque o colega foi muitas vezes «demasiado politicamente correto» e deveria ter sido «mais ousado» no jogo. Os dois conversaram e Hugo explicou também o seu ponto de vista.

O clima começou a azedar quando Joana Sobral foi chamada por Francisco Monteiro. A concorrente mostrou-se incomodada por Zaza lhe ter dado o «sumo da lealdade» para «quem atraiçoa um amigo». Apesar disso, recusou-se a falar, apenas ouviu e virou costas quando terminou.

Já com Márcia Soares a situação foi outra. Francisco começou por dar à colega o «bolo da simpatia», considerando que nunca foi empática com ele. Se no início havia muita calma e ironia, a conversa começou a subir de tom e depressa escalou para uma acesa discussão.

Tudo piorou na segunda ronda da dinâmica, quando Francisco Monteiro atribuiu «as bolachas da verdade» a Joana, gerando um novo momento de tensão entre os dois: « «Para quem deturpou os acontecimentos», disse Zaza.

Os dois concorrentes falaram sobre o jogo e a conversa continuou a subir de tom, com os ânimos exaltados: «Eu alguma vez disse que tinhas alguma paixão por mim?», questionou Monteiro. Joana acabou por virar costas: «Tenho cara de palhaça para te estares a rir na minha cara?», disse irritada.

Também da segunda vez que falou com Márcia, a conversa descambou ainda mais, sobretudo quando se falou no nome de Zé Pedro Rocha: «Havia sempre um denominador comum, não tinhas o teu namorado por perto», disse Francisco, irritado.

Os concorrentes falaram também sobre a altura em que Joana e Márcia não se davam e já com os ânimos bastante exaltados, Monteiro garantiu: «Podem vir para cima de mim que eu derreto-vos a todos!». Márcia disse sobre Joana: «Uma amiga não faz isso» e Zaza ripostou: «Uma amiga faz um tribunal!»