Emoções à flor da pele, beijos apaixonados e abraços sentidos: Assim foi o ‘pós’ Curva da Vida de Carolina e Diogo

Diogo Bordin reagiu à Curva da Vida de Carolina Braga com muita emoção e admiração.

O casalinho mostrou-se muito apaixonado depois da partilha e Diogo elogiou a amada.

Carolina Braga partilhou a sua intensa história na Curva da Vida no Big Brother, revelando momentos muito duros - como uma gravidez que foi interrompida - e Diogo Bordin assistiu a tudo na sala.

Visivelmente emocionado, Diogo não escondeu a admiração pela amada: «Achei ela muito corajosa de ter falado tudo o que falou, de ter exposto, o País inteiro está vendo».

«Assuntos delicados que com certeza foram muito difíceis. Eu não esperava. Para mim foi uma surpresa, mesmo depois de tudo isso ainda vejo uma pessoa leve, alto astral, que todo o mundo quer ter por perto. Uma guerreira», afirmou Diogo.

Apesar do duro testemunho, Carolina não deixou de mencionar Diogo Bordin, com quem criou uma relação muito especial. No final da Curva, disse que Diogo era «uma lufada de ar fresco» e acrescentou: «Representa tudo aquilo que eu sonhei num homem».

O concorrente reagiu de forma emocionada: «Fiquei muito mexido com o final, não esperava que o meu nome fosse mencionado. Ainda mais, porque ela termina no auge… fiquei feliz porque eu queria vê-la feliz aqui dentro e estou feliz de poder contribuir.», disse.

No fim, após a partilha de Carolina, os dois concorrentes mostraram-se muito próximos e apaixonados, trocando mimos, abraços e beijos sentidos, com Diogo a garantir que vai estar sempre aqui para o que Carolina precisar.

A Curva da Vida é um momento especial do programa onde os concorrentes partilham histórias pessoais e momentos marcantes das suas vidas. Carolina Braga, conhecida por ser uma concorrente reservada, abriu-se ao público e aos colegas ao contar sobre o difícil período que viveu.​

Diogo Bordin, que tem demonstrado uma relação especial com Carolina, mostrou-se visivelmente emocionado ao ouvir a sua história. A reação de Diogo reflete a empatia e o apoio mútuo que têm desenvolvido ao longo do programa.​

