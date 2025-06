É a noite da grande final do Big Brother. Prepare-se para muita emoção e concertos memoráveis

As imagens que estão a dar que falar: o momento em que Luís Gonçalves é mordido por Manuel Rodrigues no Big Brother

Chegou o momento mais aguardado pelos fãs do Big Brother: esta noite, a casa mais vigiada do País conhece o grande vencedor. A gala final do Big Brother 2025 promete emoções à flor da pele, atuações musicais de destaque e revelações surpreendentes que vão marcar o fecho de uma edição surpreendente.

Carolina Braga, Diogo Bordin, Luís Gonçalves, Manuel Rodrigues e Lisa Schincariol são os finalistas que disputam o título de vencedor do Big Brother 2025. Apenas um deles irá conquistar o prémio de 100 mil euros.

A noite será também de Retrospetiva, com os momentos mais tensos e polémicos da temporada a serem revistos. Os confrontos, os desentendimentos e as alianças que dividiram o País vão voltar ao ecrã numa viagem emocional pelo que de mais marcante aconteceu dentro da casa.

Nem só de conflitos se fez esta edição. O amor também floresceu entre quatro paredes, e a gala final vai rever os casais que nasceram no Big Brother 2025. A paixão superou o jogo? As ligações criadas resistirão ao fim do programa?

A gala final contará ainda com atuações musicais de Adriana Lua e Bombocas, garantindo animação e ritmo a uma noite já de si emocionante.

Prepare-se para uma noite inesquecível, onde tudo pode acontecer!