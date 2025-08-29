Ao Minuto

Nova imagem de Bernardina Brito gera polémica: e esta foi a resposta arrasadora que deu aos "haters”

  • Big Brother
  • Hoje às 08:52
Nova imagem de Bernardina Brito gera polémica: e esta foi a resposta arrasadora que deu aos "haters” - Big Brother

Bernardina Brito decidiu aumentar os lábios e tem sido alvo de duras críticas. Agora, respondeu a quem a tem ofendido e não deixou nada por dizer.

Bernardina Brito submeteu-se a uma intervenção estética aos lábios e, desde então, tem dado muito que falar.  A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Big Brother – Duplo Impacto e Dilema tem sido alvo de duras críticas e, agora, decidiu responder aos 'haters'.

Foi através das redes sociais que Bibi, como é carinhosamente tratada, decidiu responder às ofensas que tem recebido. «Tanto falaram mal, mas claro, só fala quem tem inveja. A verdade é que só tenho de agradecer a estes profissionais maravilhosos, fizeram um resultado incrível nestes lábios. Agora sim, o meu sorriso é 100% lindo», podia ler-se, numa publicação que fez nas redes sociais, que entretanto apagou.

Pode ver aqui: 

Já antes, Bernardina Brito tinha feito um esclarecimento sobre o procedimento estético que decidiu fazer. «Eu não fui fazer porque estivesse feio, desproporcional ou porque o meu rosto não estivesse bonito. Nem sequer porque o meu lábio fosse feio», começou por dizer.

A ex-participante de reality shows justificou ainda que o tratamento foi feito para corrigir um detalhe que a deixava desconfortável. «Eu nunca fiz nada na cara. Ao fim de 32 anos, pus. Eu tenho uma boca grande, a verdade é esta. Ficava com a gengiva de cima toda à mostra, o que não me deixava muito confortável», explicou.

Bernardina Brito respondeu ainda de forma direta às críticas que recebeu: «Gente, eu não vos pedi dinheiro para ir fazer isto. Eu não vos peço dinheiro para vocês pagarem as minhas contas».

Apesar de aceitar opiniões, deixou um apelo contra os ataques pessoais. «Não gostam, tudo bem. Até se quiserem dizer “olha Bibi, não gostei”, tudo bem, estão no vosso direito. Agora, não venham para cá fazer comentários ofensivos, porque eu também não vou para as vossas redes sociais ofender-vos. Vamos ser mais empáticos uns com os outros. Vamos ser um bocadinho mais cuidadosos. Parem com isso, que eu não vou mexer em nada. Não vou alterar nada, não vou atrás de modas», rematou.

