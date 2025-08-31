Reação de Catarina Miranda ao noivado de Luíza Abreu e João Moura Caetano gera burburinho

O Especial do Big Brother Verão trouxe um dos momentos mais aguardados da edição: os concorrentes puderam ver um resumo das notícias que marcaram o mundo desde que entraram na casa. A produção mostrou uma VT com acontecimentos recentes e, entre eles, destacou-se o noivado de Luíza Abreu com João Moura Caetano.

A revelação apanhou todos de surpresa, mas foi a reação de Catarina Miranda que mais se destacou. Assim que as imagens passaram, a concorrente ficou boquiaberta e manteve-se em completo espanto, sem conseguir esconder a incredulidade. A sua reação foi imediata e clara, contrastando com a postura de felicidade generalizada dos restantes colegas.

No final da VT, Maria Botelho Moniz não resistiu a partilhar a emoção e lançou um grito de alegria: «A Luíza está noiva!». A notícia encheu a sala de entusiasmo e vários concorrentes sorriram e aplaudiram a novidade, partilhando da felicidade do momento.

Ainda assim, Miranda não acompanhou o espírito festivo. Apesar do ambiente animado, continuou visivelmente surpreendida e incrédula, mantendo-se boquiaberta mesmo depois de o tema já ter sido encerrado. Já no final, acrescentou: «Eu não posso falar muito sobre este assunto mas estou sem palavras... mas não é bom». Pouco depois, completou: «Quero que sejam muito muito felizes mas... enfim, que tudo lhes corra bem».