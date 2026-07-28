Choque: Oito meses após assumir namoro, uma das concorrentes mais polémicas de sempre anuncia gravidez

A notícia apanhou muitos fãs de surpresa e está a gerar uma verdadeira onda de reações nas redes sociais. Apenas oito meses depois de ter assumido uma nova relação, uma das participantes mais controversas da história dos reality-shows revelou que está grávida do segundo filho.

A protagonista da feliz novidade é Gia Fleur. A ex-concorrente da edição de 2026 do Married at First Sight Australia, recorreu ao Instagram para anunciar que a família vai crescer, partilhando um conjunto de fotografias ao lado do namorado, Alan Wallace, e da filha, Willa.

Nas imagens, Gia surge sorridente enquanto exibe, pela primeira vez, a barriguinha de grávida, num momento de grande cumplicidade vivido em família.

Este será a segunda filha da antiga participante do reality show, mas a primeira em comum com Alan Wallace. O anúncio surpreendeu muitos seguidores, sobretudo porque o casal tornou pública a relação há apenas oito meses, um detalhe que rapidamente começou a ser destacado na caixa de comentários da publicação.

Apesar da rapidez com que a relação evoluiu, as reações foram maioritariamente de felicitações, com centenas de mensagens a desejar saúde e felicidade à futura família de quatro.

Recorde-se que Gia Fleur participou na edição de 2026 de Married at First Sight Australia, onde casou com Scott McCristal e foi considerada das mais polémicas de sempre. Numa fase inicial, os dois foram apontados como um dos casais mais promissores da experiência, graças à forte química e compatibilidade demonstradas.

No entanto, à medida que o programa avançou, a relação começou a deteriorar-se. As discussões tornaram-se frequentes, surgiram várias divergências e o casal acabou por seguir caminhos diferentes antes mesmo do final da experiência.

Desde então, Gia refez a vida amorosa ao lado de Alan Wallace e, agora, prepara-se para viver uma nova etapa. A influenciadora mostrou-se radiante nas fotografias partilhadas, confirmando que a família está prestes a aumentar.

A notícia da gravidez está a dar que falar entre os fãs do programa, não só pela felicidade do momento, mas também pela rapidez com que tudo aconteceu desde que Gia assumiu o novo namoro.