Gil Teotónio sobre atitudes de João Oliveira: «Devia ficar calado»

No Big Brother, Gil Teotónio e Alex Ferreira foram os concorrentes menos votados do fim de semana, tendo chegado ao fim o percurso no jogo. Agora, no Dois às 10, os dois ex-concorrentes estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, em que fizeram o balanço do jogo e opinam sobre alguns colegas. A relação de Carolina Nunes e João Oliveira foi tema de conversa, e Gil partilhou o que pensa sobre as atitudes do ex-colega, que deram que falar cá fora. «Devia ficar calado» disse Gil, que sente que João é inconveniente e nem sempre se apercebe disso.

Catarina Miranda também tem sido um assunto difícil de contornar. Ambos reprovam o jogo da chef, ainda que Gil admita que gosta de Miranda enquanto pessoa, tendo sido uma surpresa positiva na casa. Ainda assim, disse: «Ela é insuportável e faz um jogo insuportável!»

Alex Ferreira não gostou mesmo das atitudes de Catarina Miranda, sentindo que o seu jogo não tem limites: «Ela quando quer magoar, magoa mesmo, e quando quer ferir, fere mesmo!»

Veja aqui a conversa completa com Alex Ferreira e Gil Teotónio, no Dois às 10: