A acontecer: Este concorrente recebeu uma nomeação direta por decisão do seu grupo

Gonçalo Beja da Costa ficou diretamente nomeado pelos colegas.

Tudo aconteceu no início da gala desta noite.

Está no ar mais uma gala do Big Brother 2025 aos comandos de Claudio Ramos e começou em grande: A Voz desafiou os grupos já formados a decidirem se queriam ou não ficar com o envelope da mesma cor da equipa.

O primeiro foi o grupo amarelo comandado por Solange Tavares, que decidiu ficar com o envelope para si, envelope esse que continha uma nomeação direta. Rapidamente, os concorrentes tiveram que decidir a qual dos elementos iriam atribuir essa consequência.

Primeiro, a porta-voz, Solange, escolheu Tomé Cunha que se auto-elegeu para ficar automaticamente nomeado, mas depois voltou atrás e acabou por eleger Gonçalo Beja da Costa, que também se auto nomeou por ter sido considerado o elo mais fraco pelos colegas.

Para além disso, ao grupo liderado azul por Carolina Braga calhou em sorte uma imunidade e após um debate acirrado e uma disputa dos concorrentes, Inês Vilhalva foi a concorrente escolhida para ficar imune, caso não seja expulsa esta noite.

Hoje é dia de gala do Big Brother 2025, conduzida como sempre pelo nosso Claudio Ramos, e estão preparadas muitas surpresas para que não saia do seu lugar, numa noite que promete ser emocionante.

Com a ajuda do Instagram oficial do programa, levantamos a ponta do véu sobre o que vai acontecer esta noite: «O Big Brother vai colocar os rivais frente a frente. Quem vai levar a melhor?», lê-se naquela rede social.

Mas não ficamos por aqui: «O Big Brother vai testar a agilidade e rapidez dos concorrentes na prova do líder», que tem tudo para ser imperdível.

Para além disso, de acordo com a mesma fonte, «com grupos formados, há consequências que vão ditar o futuro de alguns concorrentes».

Importa também relembrar que quatro concorrentes estão nomeados e um deles abandona a casa mais vigiada do País ainda esta noite: Carina Frias, Igor Rodriguez, Ana Neto e Inês Vilhalva. A decisão é sua.

Temos por isso motivos suficientes para que não perca pitada do que está preparado para esta noite de gala do Big Brother.