Ao lado de Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiro revela o lado sensível da sua história após o Secret Story

Relação com a família mantém-se distante : Margarida Carvalheiro revelou que “está tudo igual” após a Casa dos Segredos — tema continua a ser delicado.

Sogra de sonho: Margarida derrete-se com a mãe de Gonçalo. «Trata-me com muito carinho desde o primeiro dia.»

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho, ex-concorrentes da Casa dos Segredos 8, estiveram esta sexta-feira, 25 de abril, no programa Dois às 10 da TVI. A concorrente falou sobre a sua relação familiar após a participação Secret Story. Margarida de 22 anos, natural do Norte, abordou um dos temas mais delicados da sua experiência pública: a ligação com a família.

Ao lado do namorado, Gonçalo Coelho, também ele com 22 anos, Margarida foi protagonista de um dos romances mais acarinhados pelo público do programa da TVI. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Durante a sua estadia na casa mais vigiada do país, a ausência dos pais e a presença contida de apenas uma irmã — que até protagonizou um momento tenso com Sandra, mãe de Gonçalo — deixaram no ar dúvidas sobre a dinâmica familiar da concorrente.

Convidada por Cristina Ferreira a comentar a situação atual, Margarida foi clara, embora reservada: «Continua tudo igual. O meu pai já emigrou outra vez para o Canadá. Mas continuo a dar-me bem com a minha mãe, os meus irmãos, mas está tudo igual».

A relação com a família do namorado, porém, mantém-se sólida e recheada de carinho. A jovem nortenha não poupou nos elogios à sogra: «A mãe do Gonçalo) É uma pessoa muito especial e trata-me com muito carinho desde o primeiro dia em que eu conheci o Gonçalo, ainda nem sequer namorávamos e ela tratou-me logo muito bem», destacou, com um sorriso.

