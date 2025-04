Está revelada a data do casamento de Gonçalo Quinaz com Pamela Augusto... E é para breve

Gonçalo Quinaz surpreende tudo e todos com uma novidade emocionante nos bastidores da gala do Big Brother. Em exclusivo para o digital da TVI, através de um vídeo publicado no Instagram, o ex-futebolista revelou que o seu casamento com Pamela, a mãe dos seus filhos, já tem data marcada: vai acontecer em junho de 2026.

O antigo concorrente do "Big Brother" e comentador da TVI, que reencontrou o amor de juventude, consolida assim uma história marcada por reencontros e superação. Depois de já ter anunciado o noivado, Quinaz volta agora a emocionar os fãs ao partilhar este novo detalhe tão aguardado sobre a cerimónia, que promete ser um dos eventos mais especiais do próximo ano.

Recorde-se que Gonçalo Quinaz escolheu Cláudio Ramos, seu colega de trabalho nas manhãs da TVI, para ser o padrinho de casamento — um convite inesperado que ainda aguarda confirmação.

Entre surpresas e momentos de grande felicidade, o enlace de Quinaz e Pamela promete conquistar a atenção de todos.

