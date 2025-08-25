Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Esta manhã, no Dois às 10, os comentadores e apresentadores debateram a saída de Kina do Big Brother Verão na gala deste domingo e foram, ainda, surpreendidos com imagens em direto dos concorrentes na nova casa.

Gonçalo Quinaz, presente em estúdio, não deixou passar em branco as imagens da ligação à casa, quando foi mostrado que Catarina Miranda continuava a dormir, enquanto os restantes concorrentes já estavam acordados.

«Está sempre a dormir», denunciou Gonçalo Quinaz. «A Catarina faz sempre isto. Quando existe uma dinâmica é que ela desperta e vai atirar as ramelas», acrescentou.

A expulsão inesperada que surpreendeu tudo e todos

Kina abandonou esta noite a casa mais vigiada do País por decisão dos espectadores. Em tempos considerada uma das concorrentes preferidas do público, viu o percurso chegar ao fim.

Recorde que, no início da gala, Jéssica Vieira foi a primeira a ser salva. Seguiu-se Viriato Quintela e, por fim, Afonso Leitão. O frente a frente final ficou entre Afonso Leitão e Kina, mas a estilista acabou por não resistir à votação. Veja aqui o momento.