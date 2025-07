Tudo a pratos limpos: Gonçalo Quinaz envolveu-se com concorrente do Big Brother Verão e expõe pormenores inéditos

Marta Cruz e Gonçalo Quinaz viveram uma história de amor que começou n'A Quinta, em 2015. Os dois decidiram seguir caminhos diferentes, mas, agora, a filha de Carlos Cruz é concorrente do Big Brother Verão e o comentador do formato falou sobre o envolvimento entre os dois no passado.

«Tenho uma preferida que gostava que chegasse à final e que ganhasse. Que é a Marta», começou por admitir Gonçalo Quinaz, no Dois às 10 desta terça-feira, 1 de julho.

Cláudio Ramos aproveitou logo para picar: «A Marta é minha amiga e foi namorada do Quinaz». O comentador não se deixou ficar. «É minha amiga... foi uma coisa passageira. Gosto muito da Marta. Naquela altura, tínhamos viagem para Cabo Verde e já não apareci. Nós tivemos um tempinho juntos e sempre nos demos muito bem. Naquela altura, estávamos um bocadinho massados um do outro...», disse.

Veja aqui as imagens do momento: