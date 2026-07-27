Noiva de Gonçalo Ramos deslumbrou no casamento. E esta cara da TVI ficou rendida: «Maravilhosa»

O casamento de Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues continua a dar que falar, mas desta vez é o visual da noiva que está a conquistar todas as atenções. As imagens da cerimónia, realizadas no passado sábado, 26 de julho, inundaram as redes sociais e deixaram os seguidores rendidos à elegância da jovem.

Margarida Amaral Domingues escolheu um vestido de noiva sofisticado e intemporal, que rapidamente mereceu uma onda de elogios. O visual, marcado por linhas elegantes e um estilo clássico, foi amplamente destacado pelos internautas, que não pouparam palavras para enaltecer a beleza da noiva.

Entre as muitas reações destacou-se a de Zé Lopes. O conhecido apresentador da TVI fez questão de deixar um comentário numa das publicações do casamento, mostrando-se rendido ao look de Margarida: "Maravilhosa", escreveu Zé Lopes, numa mensagem simples, mas que espelha o sentimento de muitos dos seguidores.

O comentário soma-se às centenas de reações que têm surgido nas redes sociais desde que foram divulgadas as primeiras imagens do casamento. Muitos fãs destacaram não só a beleza do vestido, mas também a cumplicidade entre Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues, que viveram um dos dias mais felizes das suas vidas rodeados pela família e pelos amigos.

As fotografias do enlace continuam a multiplicar-se nas plataformas digitais, confirmando que o casamento do internacional português foi um dos acontecimentos mais comentados do fim de semana.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes do deslumbrante look de Margarida Amaral Domingues.