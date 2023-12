Goucha já tem favorito para a vitória do Big Brother: «Vou telefonar muito para ganhar»

Big Brother: Cristina Ferreira arranca suspiros! Veja todos os pormenores do look da apresentadora

Foi esta tarde no programa «Goucha» que o apresentador recebeu Palmira Rodrigues, a última concorrente a ser expulsa do Big Brother.

No final do programa, após o rescaldo da ex-concorrente sobre o Reality Show, Manuel Luís Goucha assume a sua opinião sobre os concorrentes e afirma: «Já sabem que eu admiti aqui a minha opinião enquanto espectador deste Reality Show, porque estou empolgado, portanto estejam à vontade em discordar comigo, já sabem que estou-me nas tintas para aquilo que possa dizer».

A opinião do apresentador passa nada mais nada menos por desejar a vitória de Márcia: «Vou telefonar muito para ganhar a Márcia», no entanto acrescenta: «Mas também se não for a Márcia pode ser o Francisco, o André ou o Hugo».

Palmira Rodrigues completa dizendo: «Que ganhe o melhor» e Goucha remata com «Nem sempre ganha o melhor».

