As dívidas, o amor e o sonho: Fernando Semedo abre o coração e pede ajuda: «Há muitos meses que não sei o que é ter um ordenado»

Fernando Semedo foi convidado especial do programa «Goucha». O ex-concorrente do Big Brother Famosos, em 2022, juntou-se ao apresentador para falar dos sucessos e insucessos das vida enquanto empresário e chef de cozinha. O Chef Fernando Semedo assume estar a viver uma das piores fases da sua vida, e debate-se com o insucesso e polémicas associadas ao seu novo restaurante, situado em Queluz de Baixo.

O cozinheiro admite estar emocionalmente instável, no que diz respeito a relações amorosas e acresce ainda os problemas associados ao novo negócio: «Há muitos meses que não sei o que é ter um ordenado para mim (...) »

Numa entrevista exclusiva ao programa «Goucha», Fernando Semedo abordou as polémicas que envolvem o seu novo restaurante. Admite que o sonho correu mal e não estava preparado para isso. Endividou-se com as obras do restaurante, viu os trabalhadores saírem do projeto e não consegue ter lucro.

Acusado de não pagar ordenados, viu vários colaboradores voltar costas: «Deixaram de acreditar no projeto (...) Fiquei sozinho e continuo sozinho no projeto (...) O que mais me custa é quando nos querem fazer mal (...) Sempre fui honesto com eles» Em lágrimas, Fernando admite: «Deixa-me frágil. Não gosto de sentir que falho com as pessoas. Confiaram em mim».

Além do insucesso do restaurante, Fernando Semedo também mencionou a vida privada com a namorada Ana e os momentos mais tensos que viveram, depois de uma entrevista em que o chef a acusou de lhe estragar a vida. Contudo, admite estar a tentar reatar o namoro: «É plausível a Ana sentir que o Fernando não é um homem para estar do seu lado (...) Passava o tempo todo no restaurante».