Inês Vilhalva deixa Big Brother e não perdoa: «Tenho orgulho de ter saído sem lamber botas a ninguém»

Inês Vilhalva de 35 anos, a mais recente expulsa do Big Brother 2025, esteve esta quinta-feira, 24 de abril, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa Goucha, onde fez um balanço sincero da sua passagem pela casa mais vigiada do País.

Sem papas na língua, a ex-concorrente começou por garantir que se sente de consciência tranquila em relação à sua prestação no programa: «Valeram a pena estes meses. Faria tudo outra vez, da mesma maneira» assegurou.

Com uma postura firme e convicta, Inês fez questão de sublinhar a forma como lidou com o jogo: «Tenho orgulho de ter saído sem lamber botas a ninguém (...) Não sou uma seguidora de ninguém. Não sirvo para essas coisas.»

Durante a conversa intimista com Manuel Luís Goucha, Inês revelou que uma das maiores mais-valias da experiência foi o contacto com pessoas de realidades muito distintas da sua: «Conheci pessoas que, se se cruzassem comigo na rua, eu não iria abordar, não iria haver nada em comum», disse. Um desses casos é o de Carina, com quem desenvolveu uma amizade improvável: «Eu adoro a Carina, e eu e ela somos a noite e o dia. Ela é princesa e eu sou a princesa das trevas.»

A entrevista de Inês Vilhalva tem gerado grande reação nas redes sociais, com muitos a elogiar a sua autenticidade e coragem em manter-se fiel a si própria dentro do jogo: «Adorei a entrevista 👏👏😍; «Muitas felicidades 👏👏»; «Gostei muito da conversa do Manuel Luis Goucha com a Inês» entre muitos outros.

