Esteve grávida dentro da casa e ao sair viveu o pior: Agora mostra a sua nova vida e surpreende

Mayeli Díaz e Álvaro Rubio protagonizaram uma das histórias mais inesperadas de La isla de las tentaciones. O casal regressou ao reality show para viver uma nova experiência, mas acabou por surpreender tudo e todos ao revelar que estava à espera de um bebé.

A gravidez foi mantida em segredo durante as gravações e só foi revelada numa das fogueiras finais, depois de Mayeli ter sido expulsa disciplinarmente do programa. Apesar da grande revelação, os dois não saíram juntos do reality show.

A história do casal, contudo, estava longe de terminar. Depois de mais uma fase complicada na relação, Mayeli e Álvaro acabaram por dar uma nova oportunidade ao amor e reconstruíram a relação.

Em fevereiro deste ano, viveram um dos momentos mais importantes das suas vidas com o nascimento da filha, Alma. Desde então, os dois têm partilhado alguns momentos da vida em família e mostram-se felizes ao lado da bebé.

Agora, meses depois de toda a polémica vivida no reality show, a imagem do casal é bem diferente. Mayeli e Álvaro surgem unidos e dedicados à nova fase enquanto pais, deixando para trás os conflitos e as incertezas que marcaram a passagem pelo programa.

Da gravidez escondida à separação e posterior reconciliação, a história dos dois ganhou um novo capítulo. Atualmente, é a pequena Alma quem ocupa o centro das atenções e acompanha o casal nesta nova vida em família.