Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante

Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade» - Big Brother
Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»

Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer» - Big Brother
Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer»

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário - Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa - Big Brother

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Bomba: Ana Duarte e Catarina Miranda trocam farpas na casa: «É muito difícil viver com a Catarina» - Big Brother
Bomba: Ana Duarte e Catarina Miranda trocam farpas na casa: «É muito difícil viver com a Catarina»

Ex-namorados «às turras»: Jéssica Vieira não perdoa decisão de Afonso Leitão - Big Brother
Ex-namorados «às turras»: Jéssica Vieira não perdoa decisão de Afonso Leitão

Jéssica Vieira admite fraqueza: «Quando eu deixo a porta entreaberta aqui dentro, eu estou a dar o ouro ao bandido» - Big Brother
Jéssica Vieira admite fraqueza: «Quando eu deixo a porta entreaberta aqui dentro, eu estou a dar o ouro ao bandido»

Fábio Paim dá opinião polémica sobre Catarina Miranda: «Ela vai para o confessionário fingir que está a brincar» - Big Brother
Fábio Paim dá opinião polémica sobre Catarina Miranda: «Ela vai para o confessionário fingir que está a brincar»

Catarina Miranda atinge limite com Afonso Leitão: «Eu não quero mais falar contigo sobre este assunto» - Big Brother
Catarina Miranda atinge limite com Afonso Leitão: «Eu não quero mais falar contigo sobre este assunto»

Nomeado por Ana Duarte, Viriato Quintela não vacila: Quer estar na final «ao lado dos grandes» - Big Brother
Nomeado por Ana Duarte, Viriato Quintela não vacila: Quer estar na final «ao lado dos grandes»

Decisão de Ana Duarte deixa Bruna em lágrimas - Big Brother
Decisão de Ana Duarte deixa Bruna em lágrimas

Depois de 'bate-boca' com Afonso Leitão, Jéssica Vieira abandona a prova semanal sem medo: "Estou de Férias" - Big Brother
Depois de 'bate-boca' com Afonso Leitão, Jéssica Vieira abandona a prova semanal sem medo: "Estou de Férias"

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão - Big Brother

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?» - Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»

Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita» - Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente - Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Ana Duarte usou o poder da troca e já sabemos quem são os nomeados desta semana. Descubra aqui - Big Brother
Ana Duarte usou o poder da troca e já sabemos quem são os nomeados desta semana. Descubra aqui

Futilidade e mentiras. Miranda sem papas na língua fala da sua relação com Ana Duarte. - Big Brother
Futilidade e mentiras. Miranda sem papas na língua fala da sua relação com Ana Duarte.

Ana Duarte fala sobre uma futura relação com Catarina Miranda fora da casa «Nunca digo nunca mas...» - Big Brother
Ana Duarte fala sobre uma futura relação com Catarina Miranda fora da casa «Nunca digo nunca mas...»

«São as calhandreiras da Malveira». Miranda e Afonso em ataque cerrado aos restantes concorrentes - Big Brother
«São as calhandreiras da Malveira». Miranda e Afonso em ataque cerrado aos restantes concorrentes

Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda «Aquele é o quarto dos expulsos» - Big Brother
Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda «Aquele é o quarto dos expulsos»

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...» - Big Brother
Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

Concorrentes emocionam-se ao deixar a Casa e recebem com entusiasmo o «ninho de verão» - Big Brother
Concorrentes emocionam-se ao deixar a Casa e recebem com entusiasmo o «ninho de verão»

Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive» - Big Brother
Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive»

Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento - Big Brother
Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento

Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante

Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante - Big Brother

Heitor Nunes, ex-concorrente da "Casa dos Segredos", emigrou para Paris. O jovem partilhou o momento da mudança e revelou estar feliz com este novo capítulo da sua vida.

Heitor Nunes, que participou na oitava edição do reality show da TVI "Secret Story - Casa dos Segredos", concretizou a decisão de deixar Portugal e abraçou um novo desafio: mudou-se para França.

O ex-concorrente já tinha revelado à SELFIE, em julho, que planeava emigrar, e agora a mudança tornou-se realidade. Nas redes sociais, Heitor Nunes partilhou uma fotografia no aeroporto, escrevendo: "Aqui vou eu! Até já, Portugal."

 

 

Pouco depois, mostrou aos seguidores que já se encontrava em Paris, onde começa uma nova etapa. "Mudei-me para Paris. Um novo capítulo da minha vida está a começar... A cidade das luzes, da arte, da beleza e principalmente de mil oportunidades", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

 

 

O jovem não escondeu o entusiasmo com esta viragem: "Esta mudança é enorme e sei que vai transformar a minha vida. Estou pronto para abraçar esta aventura, descobrir novos caminhos e viver momentos inesquecíveis! O melhor ainda está para vir... E eu não podia estar mais feliz com esta nova fase. Até já, Portugal... Bonjour, Paris."

Heitor Nunes abandonou a oitava edição do "Secret Story - Casa dos Segredos" já na reta final. Um programa onde protagonizou momentos com concorrentes como Diogo Alexandre, Renata Reis e João Ricardo. Recorde, no vídeo em baixo, a sua passagem pelo reality show. 

 

Após a sua saída do reality show e como convidado de Manuel Luís Goucha, Heitor Nunes partilhou a sua história no «Goucha», um programa que entretanto acabou. Entre alguns temas que marcam a sua vida, o ex-concorrente falou sobre a aceitação da sua sexualidade, alcançada durante uma peregrinação a Fátima. 

Durante a sua participação, Heitor Nunes assumiu-se como bissexual e olhos nos olhos com Manuel Luís Goucha, este abriu o coração sobre o momento em que se aceitou durante uma peregrinação: 

“Habitava a inquietação de não me aceitar como eu era e de achar que estava errado. Todas as minhas inseguranças, a pouca confiança que eu tinha, tudo isso me perturbava muito. Aquele período fez-me meter os pezinhos mesmo no chão e perceber que a vida são coisas boas, felicidade e que as coisas negras que habitavam na minha cabeça não faziam qualquer sentido, porque se a pessoa a quem eu mais peço que me guie e ilumine aceita e ouve, então quem não vai ouvir?“

Depois da peregrinação, o ex-concorrente contou à família que estava numa relação com um rapaz. A reação da família foi a melhor, até porque segundo Heitor, estes já sabiam.

 

Veja, agora, nas galerias que preparámos, as melhores imagens de Heitor Nunes.

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Solteira e a cumprir sonhos antigos: A nova vida de Carolina Braga sem Diogo Bordin
