Ex-concorrente do Secret Story sofre reviravolta e torna-se emigrante

Heitor Nunes, que participou na oitava edição do reality show da TVI "Secret Story - Casa dos Segredos", concretizou a decisão de deixar Portugal e abraçou um novo desafio: mudou-se para França.

O ex-concorrente já tinha revelado à SELFIE, em julho, que planeava emigrar, e agora a mudança tornou-se realidade. Nas redes sociais, Heitor Nunes partilhou uma fotografia no aeroporto, escrevendo: "Aqui vou eu! Até já, Portugal."

Pouco depois, mostrou aos seguidores que já se encontrava em Paris, onde começa uma nova etapa. "Mudei-me para Paris. Um novo capítulo da minha vida está a começar... A cidade das luzes, da arte, da beleza e principalmente de mil oportunidades", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

O jovem não escondeu o entusiasmo com esta viragem: "Esta mudança é enorme e sei que vai transformar a minha vida. Estou pronto para abraçar esta aventura, descobrir novos caminhos e viver momentos inesquecíveis! O melhor ainda está para vir... E eu não podia estar mais feliz com esta nova fase. Até já, Portugal... Bonjour, Paris."

Heitor Nunes abandonou a oitava edição do "Secret Story - Casa dos Segredos" já na reta final. Um programa onde protagonizou momentos com concorrentes como Diogo Alexandre, Renata Reis e João Ricardo. Recorde, no vídeo em baixo, a sua passagem pelo reality show.

Após a sua saída do reality show e como convidado de Manuel Luís Goucha, Heitor Nunes partilhou a sua história no «Goucha», um programa que entretanto acabou. Entre alguns temas que marcam a sua vida, o ex-concorrente falou sobre a aceitação da sua sexualidade, alcançada durante uma peregrinação a Fátima.

Durante a sua participação, Heitor Nunes assumiu-se como bissexual e olhos nos olhos com Manuel Luís Goucha, este abriu o coração sobre o momento em que se aceitou durante uma peregrinação:

“Habitava a inquietação de não me aceitar como eu era e de achar que estava errado. Todas as minhas inseguranças, a pouca confiança que eu tinha, tudo isso me perturbava muito. Aquele período fez-me meter os pezinhos mesmo no chão e perceber que a vida são coisas boas, felicidade e que as coisas negras que habitavam na minha cabeça não faziam qualquer sentido, porque se a pessoa a quem eu mais peço que me guie e ilumine aceita e ouve, então quem não vai ouvir?“

Depois da peregrinação, o ex-concorrente contou à família que estava numa relação com um rapaz. A reação da família foi a melhor, até porque segundo Heitor, estes já sabiam.