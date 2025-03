Concorrentes do Big Brother de boca aberta após momento tenso entre juiz Hélder Fráguas e Micael Miquelino que está nas bocas do mundo

Confronto iminente! Os concorrentes do armazém finalmente reencontraram os da casa principal após dias de isolamento e nomeações inesperadas.

Momento de justiça com juiz que bem conhece! O juiz Hélder Fráguas entrou na casa para mediar as tensões e dar voz aos concorrentes que se sentem injustiçados!

Houve um momento de tensão entre o juiz e o concorrente Micael Miquelino

Juíz da «Sentença» entrou na casa do Big Brother para uma audiência inédita! Os concorrentes que têm vivido no armazém encontraram-se cara a cara com os colegas da casa principal e enfrentaram-se em 'tribunal'. Durante o momento inédito, um momento de tensão entre o Juiz e Micael Miquelino está a dar que falar.

Numa audiência contra Manuel Cavaco, Micael acabou por tornar o momento bastante tenso. Durante a dinâmica, o juiz começou por apontar, depois de uma troca de argumentos entre os “arguidos”: «Perante isto, é inevitável dizer que o Micael foi injustiçado (...) A sua escolha [nomeação] que também fez, foi tão errada ou tão falível como a do Manuel Cavaco?»

Ao que o concorrente Micael Miquelino não hesitou em responder: «Qual escolha amigo? Epa essas coisas eu não percebo nada, desculpe». A casa ficou em choque e os concorrentes mostram-se de boca aberta.

Quem também ficou incrédulo foi o próprio Hélder Fraguas, que atirou: «Bom, realmente o Micael parece que tem algumas hesitações aqui na forma como comunica comigo e provavelmente o mesmo aconteceu com Manuel Cavaco e com os «outros concorrentes (...) Acha que ele realmente tem aqui algumas limitações e não consegue adequar o seu discurso às circunstâncias concretas» – questionou ainda a Manuel Cavaco, sobre Micael.

Sentindo-se injustiçados por terem sido nomeados, os concorrentes do armazém mostraram-se determinados a fazer-se ouvir. O sentimento de «injustiça» acumulado e a sensação de exclusão podem incendiar os ânimos dentro da casa mais vigiada do país. Assim, para resolver questões pendentes, o juiz Hélder Fráguas, peça-chave nesta dinâmica, esteve presente para conduzir este momento de tensão e justiça.

As primeiras duas concorrentes a confrontarem-se foram Carolina Braga e Carina Frias. A residente do Armazém mostrou-se revoltada com Carolina, dado que 'não gostou das atitudes e intenções da colega'. Quem teve razão? O júri foram os restantes concorrentes do reality show...

De seguida, na tribuna dos nomeados encontrou-se Inês contra Nuno Brito, dado que a concorrente não compreendeu o motivo pelo qual o colega a escolheu para se mudar para o Armazém e ficar, consequentemente, nomeada e em risco de sair da casa: «Creio que o Nuno gosta de mim, mas não confia em mim. Creio que sou um pouco enigmática para o Nuno», justificou a dona de uma tabacaria em Cascais.

Diogo Bordin litigou contra Manuel Rodrigues, considerando a sua nomeação injusta: «A justificativa de que foi uma decisão aleatória não me convence», afirmou o brasileiro.

Leonardo enfrentou Lisa, ao mostrar não compreender o motivo pelo qual foi nomeado e mostrou ainda mostrar-se recetivo quanto às intenções da colega. Por sua vez, a concorrente justificou o motivo pelo qual sente que merece um voto de confiança: «Não sou pessoa de me abrir com pessoas que conheço há um ou dois dias, mas tenho-o feito aqui».

