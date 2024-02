Cada vez mais cúmplice de Débora, Hélder Teixeira confessa: «Tenho uma princesa lá fora…»

No Big Brother - Desafio Final, no quarto, Débora diz a Hélder, a sussurrar, que, se sair, ele pode ficar com uma caneca que é da sua marca e usá-la à vontade. Hélder aceita, mas pergunta-lhe como vai ser a próxima semana, se ficar.

Débora pede ao colega para entrar na palhaçada sem se esticar e ele garante que é tranquilo. Os dois combinam que dá para os dois fazerem umas brincadeiras, mas Hélder refere que o problema é que com a brincadeira, ainda saem daqui apaixonados.

Débora diz que Hélder é um homem atento e atencioso e ele concorda, apesar de admitir que é despassarado.

Em conversa com o Big Brother, no confessionário Hélder admitiu que está comprometido: «Atenção, com todo o respeito, que eu tenho uma princesa lá fora».

Mesmo após a revelação, o concorrente confessou: «Se eu não fosse comprometido, com todo o respeito e a minha princesa sabe, imagina que eu estava mesmo solteiro… A Débora enquadra-se comigo»

Hélder desabafou ainda: «Tenho que conseguir, tenho que segurar os cavalos».