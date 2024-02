Cláudio Ramos confronta Hélder Teixeira e Teresa Silva explode a bomba: «Estás solteiro»

Débora Neves triste com Hélder Teixeira: «Não consigo confiar nele»

A relação de Hélder Teixeira e Débora Neves tem sido alvo de comentários e críticas devido à proximidade entre ambos e os momentos provocatórios. Relembre-se de que o concorrente tem uma namorada fora da casa.

Na última gala Cláudio Ramos conversou sobre o assunto com Hélder Neves, confrontando-o. O apresentador começou por questionar: «Tem ou não tem uma namorada cá fora?», ao que o participante responde: «Tenho… ou acho que tenho».

«Acha que a sua namorada cá fora, depois desta semana, lhe meteu as malas à porta?» ao que Hélder Teixeira responde: «Ela deve estar extremamente triste (…) mas ela sabe que sou divertido».

A conversa entre ambos continuou e Cláudio Ramos chegou a questionar se esta relação era jogo, ao que Hélder Teixeira responde: «Não (…) eu sinto-me super carente. Sinto a necessidade de um miminho», justificando assim a proximidade à colega.

O apresentador rematou com uma questão-chave: «Se a Débora dissesse “toca-me” e o Hélder pudesse tocar, tocava?», ao que o concorrente responde: «Sim».

Na gala, as ex-concorrentes Diana Lopes e Teresa Silva foram convidadas para comentar tudo aquilo que se passa dentro da casa e acompanhar a gala. Teresa Silva deixou Hélder Teixeira sem resposta ao confrontá-lo com a possibilidade de poder estar solteiro após estes momentos que tem vivido com Débora Neves.

«Estás no Guinness como a pessoa que entrou dentro de um Big Brother e perdeu a namorada mais rápido», atirou Teresa Silva. «Eu passo todos os dias a perguntar ao Hélder se ele tem uma pessoa aí fora», afirmou Débora Neves.

