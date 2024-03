Mãe de Hélder Teixeira é confrontada: «Gostava da Débora?» e revela: «Não!»

Hélder Teixeira e Débora apanhados atrás do cenário do Extra. Veja o momento insólito

Rosário Santos, sobre participação do filho Hélder no «Big Brother-Desafio Final»: «Há coisas que ele não devia ter feito»

Esta quinta-feira, 7 de março, Hélder Teixeira foi expulso do Big Brother - Desafio Final e hoje esteve presente no programa «Dois às 10» para fazer um balanço da sua participação.

Durante a conversa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tentaram perceber como está a relação com a alegada namorada, a quem sempre se referiu como ‘princesa’.

No final da entrevista, Cristina Ferreira desafiou Hélder Teixeira a telefonar à sua mãe, mas o ex-concorrente mostrou-se reticente.

Rosário Santos, mãe de Hélder Teixeira, aceitou o desafio e entrou na conversa em direto, pelo telefone. Rosário mostrou-se inicialmente desanimada e com uma voz aparentemente triste, mas os apresentadores tentaram animá-la e falar da relação que tem com o filho.

«Para mim é (especial)», revelou. Rosário garantiu que tem uma relação muito próxima com o filho e confessou que o mima muito.

Rosário comentou ainda a participação do filho no Desafio Final: «Gostei, mas houve coisas que não deveria ter feito», revelou.

«Gostava da Débora?», questionou Cristina Ferreira. «Não», respondeu Rosário de imediato.

A mãe do ex-concorrente esclareceu que ainda não conhece a alegada namorada do filho, mas que o gostava de ver com uma relação estável.

Durante a conversa, Hélder Teixeira revelou, em primeira-mão, como está a relação com a namorada que deixou cá fora. Saiba tudo aqui!

«Pelo que eu já me apercebi, está um bocado complicado. Estou bloqueado em todo o lado, mandei-lhe um testamento no Whatsapp, pedi-lhe imensa desculpa pelo que aconteceu, ela já viu mas não respondeu», começou por revelar o ex-concorrente.

Hélder Teixeira explicou que não entrou solteiro e que estava numa relação com a pessoa em questão há cerca de um mês. «Ela estava a favor da minha entrada e disse-me ‘se correr mal, ficas com Deus e eu fico com Nosso Senhor’. (…) Ela já estava ali a dar o toquezinho do género ‘não te estiques muito’. Vou continuar a ser insistente», revelou ainda.