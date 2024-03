Após sair do Big Brother, Hélder Teixeira faz revelação sobre namorada: «Estou bloqueado em todo o lado»

Esta quinta-feira, 7 de março, Hélder Teixeira foi expulso do Big Brother - Desafio Final e hoje esteve presente no programa «Dois às 10» para fazer um balanço da sua participação.

Durante a conversa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos tentaram perceber como está a relação com a alegada namorada, a quem sempre se referiu como ‘princesa’.

«Já tentou perceber se tem namorada ou não?», questionou Cristina Ferreira.

«Pelo que eu já me apercebi, está um bocado complicado. Estou bloqueado em todo o lado, mandei-lhe um testamento no Whatsapp, pedi-lhe imensa desculpa pelo que aconteceu, ela já viu mas não respondeu», começou por revelar o ex-concorrente.

Hélder Teixeira explicou que não entrou solteiro e que estava numa relação com a pessoa em questão há cerca de um mês. «Ela estava a favor da minha entrada e disse-me ‘se correr mal, ficas com Deus e eu fico com Nosso Senhor’. (…) Ela já estava ali a dar o toquezinho do género ‘não te estiques muito’. Vou continuar a ser insistente», revelou ainda.

«Quero que perceba que foi um jogo e que não fiz nada de especial. Eu e a Débora somos apenas amigos», rematou.

Recorde-se que, momentos após a expulsão, Hélder Teixeira ligou em direto para Débora Neves, por um motivo insólito e apareceu de surpresa no estúdio do Extra. Veja o momento inesperado: