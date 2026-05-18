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Piscina, estética moderna e muito luxo: Ex-apresentadora da TVI mostra nova casa de sonho

  • Secret Story
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Piscina, estética moderna e muito luxo: Ex-apresentadora da TVI mostra nova casa de sonho - Big Brother

Helena Coelho está a viver uma nova fase ao lado de Paulo Teixeira. O casal mudou de casa e as primeiras imagens já estão a encantar os seguidores.

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Helena Coelho utilizou as redes sociais para revelar uma novidade muito especial aos fãs: a influencer comprou uma casa nova, em conjunto com o companheiro, Paulo Teixeira.

A influenciadora digital partilhou várias imagens e vídeos do imóvel, mostrando alguns detalhes do espaço onde o casal começa agora uma nova etapa da vida.

Na legenda da publicação, a ex-apresentadora da TVI deixou uma mensagem emotiva sobre este momento importante: «Que estas paredes guardem memórias bonitas, risos sinceros e muitos momentos felizes», escreveu.

Helena terminou depois a publicação de forma simples, mas carregada de significado: «A nossa casa nova».

Os seguidores rapidamente reagiram às imagens do imóvel, deixando centenas de mensagens de felicitações ao casal.

Veja agora o carrossel de vídeos partilhado por Helena Coelho.

Temas: Helena Coelho

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