Helena Isabel é confrontada: «Foste esquecer o teu ex na viagem?» Veja a resposta

Flávio Furtado surpreende Helena Isabel: «Queres ver uma fotografia do teu filho?». Veja aqui!

Helena Isabel, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», encontra-se a desfrutar de uns dias de férias no México e abriu uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, para satisfazer a curiosidade dos seguidores.

«Foste esquecer o teu ex na viagem?», questionou um seguidor. «Esta é a questão mais estúpida de sempre», começou por responder Helena Isabel.

A ex-concorrente continuou: «Uma relação termina, mas o amor não tem que terminar. Pelo menos de imediato… até porque me parece que uma separação passa por vários ‘estágios’».

«É todo um processo que pode durar algum tempo, dependendo das razões que levaram a terminar ou da ligação emocional que criaste com a pessoa com quem viveste uma história de amor», sublinhou.

Helena Isabel rematou: «Alguém esquece um ex em 10 dias? Eu vim viajar para fugir à minha rotina, para descansar e conhecer um bocadinho mais deste país incrível».