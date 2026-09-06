Venceu um reality e protagonizou uma das maiores broncas da televisão portuguesa. Agora está de volta aos ecrãs

Helena Isabel venceu o Secret Story 6 e deu que falar após um episódio marcante protagonizado ao lado de Cláudio Alegre. Depois de passar pela experiência na casa mais vigiada do País, a concorrente decidiu concluir os estudos em Direito. Agora, está de volta para brilhar no Big Brother All Stars.
O conflito que a deixou fora de si
Nem tudo foi um "mar de rosas" na edição em que se deu a conhecer ao País, em 2016. Depois de trocar provocações com Cláudio Alegre, a concorrente perdeu a paciência, "virou-se" a ele e admitiu mesmo estar farta das alegadas faltas de respeito do colega.
Já segura pelos restantes concorrentes, Helena Isabel chegou mesmo a ameaçar desistência. O momento chocou tudo e todos e tornou-se um dos mais marcantes da história dos realities portugueses.
Recorde o momento aqui:
Voltou aos estudos depois do reality
Helena Isabel entrou na casa já licenciada em Direito, tendo decidido fazer uma pausa na carreira para participar no Secret Story. Depois da aventura no formato, a concorrente seguiu um percurso pouco comum entre ex-concorrentes de reality shows: voltou aos estudos e concluiu um mestrado em Ciências Jurídico-Criminais, na Universidade Autónoma de Lisboa.