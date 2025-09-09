SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

História em imagens: Helena Isabel e Cláudio Alegre num dos confrontos mais memoráveis do Secret Story

Ainda se lembra? O momento em que Helena Isabel ‘perdeu a cabeça’ e se ‘virou’ a Cláudio Alegre

Está quase a estrear mais uma edição do Secret Story - Casa dos Segredos e em jeito de recordação, lembramos o momento mais tenso de sempre numa gala em direto, que aconteceu na sexta edição do formato, em 2016.

Os protagonistas? Helena Isabel e Cláudio Alegre, que viveram uma relação conturbada dentro da casa mais vigiada do País, sempre envolta em quezílias e muito perto da final o verniz estalou.

E causa está o momento em que Helena Isabel 'perdeu a cabeça' e se dirigiu a Cláudio Alegre, num clima de alta tensão que ninguém esquece e que deixou os espetadores colados ao ecrã.

Recorde o vídeo com tudo o que aconteceu e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do momento, segundo a segundo.

Prepare-se também para mais momentos imperdíveis como este na nova edição do Secret Story, que estreia já no próximo dia 14 de setembro, com Cristina Ferreira aos comandos.