Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?

A 11 de setembro de 2016, Teresa Guilherme dava início a mais uma edição do Secret Story. Depois de dois anos de pausa, o reality show regressava à TVI para aquela que seria a sua sexta edição.

Ao longo de 112 dias, dezenas de concorrentes passaram pela casa mais vigiada do país, mas foram 21 os escolhidos para entrar na noite de estreia. Entre eles escondiam-se alguns dos segredos mais surpreendentes da história do formato em Portugal. Dez anos depois, recordamos os que mais deram que falar.

