Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?
- Sara Lima
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Foi há exatamente uma década que a porta da Casa dos Segredos 6 se abriu para consagrar Helena Isabel como vencedora. De um casamento em plena gala de estreia a histórias de vida surpreendentes, recorde alguns dos segredos que marcaram a sexta edição do programa.
A 11 de setembro de 2016, Teresa Guilherme dava início a mais uma edição do Secret Story. Depois de dois anos de pausa, o reality show regressava à TVI para aquela que seria a sua sexta edição.
Ao longo de 112 dias, dezenas de concorrentes passaram pela casa mais vigiada do país, mas foram 21 os escolhidos para entrar na noite de estreia. Entre eles escondiam-se alguns dos segredos mais surpreendentes da história do formato em Portugal. Dez anos depois, recordamos os que mais deram que falar.
«Casámos na gala de estreia da Casa dos Segredos 6»
Bruno Pereira e Christina tinham acabado de se conhecer, mas entraram na casa com uma missão pouco habitual: casar em plena gala de estreia. Com uma conservadora do Registo Civil presente, os dois deram o nó em direto e passaram a partilhar um dos segredos mais impactantes da edição.
Recorde o momento:
«Fui raptado pelo meu pai»
André Silva também entrou na casa com uma história pessoal marcante. O concorrente de Almada escondia dos colegas o segredo «Fui raptado pelo meu pai».
André acabaria por abandonar a competição ao 15.º dia. Por esse motivo, o seu segredo nunca chegou a ser descoberto pelos restantes habitantes da casa enquanto estava em jogo, mas foi revelado durante uma gala.
«Sou viciada em cirurgias estéticas»
Ana Carolina tinha 22 anos quando entrou no programa e desde logo assumiu a importância da imagem na sua vida. Por essa razão, o segredo que os colegas desconheciam era: «Sou viciada em cirurgias estéticas».
A jovem, nascida no Brasil e a viver em Portugal desde os 12 anos, conseguiu manter-se na competição durante várias semanas, acabando por sair apenas no final de novembro.
Veja como está agora:
«Tenho uma doença neurológica incapacitante»
Carla Silva levou para a Casa dos Segredos uma realidade bem mais delicada. A concorrente açoriana escondia o segredo «Tenho uma doença neurológica incapacitante».
Carla acabaria por protagonizar uma das melhores prestações da edição, conseguindo chegar à grande final e conquistar o terceiro lugar.
«Somos um casal»
Cláudio Alegre e Cristiana Jesus já tinham uma ligação antes de entrarem na Casa dos Segredos, mas levaram como missão fazer os restantes concorrentes acreditar no contrário.
O segredo dos dois era simplesmente «Somos um casal», o que os obrigou a esconder a relação enquanto conviviam 24 horas por dia com os restantes participantes. Apesar das várias discussões, foram protagonistas dos momentos mais românticos da edição com direito a pedido de casamento (e este bem real!).
Lembra-se?
«Sou uma mulher transexual»
Já com o jogo em andamento, Amor Romeira entrou inicialmente na Casa de Vidro e foi posteriormente aceite pelo público como concorrente. A espanhola, que já tinha participado no “Gran Hermano”, entrou com o segredo «Sou uma mulher transexual».
A concorrente permaneceu no programa até dezembro. Veja como está agora:
«Dormi no quarto de Cristiano Ronaldo»
Cláudio Coelho entrou na Casa dos Segredos 6 com um dos segredos que mais rapidamente despertou curiosidade. Jogador profissional de póquer, o concorrente escondia ter dormido no quarto de Cristiano Ronaldo, algo relacionado com a relação que tinha mantido com Kátia Aveiro, irmã do internacional português.
Cláudio rapidamente se tornou numa das figuras fortes da edição, tanto pelo jogo como pela relação com Helena. O fim do seu percurso no programa deu-se com uma expulsão direta por parte da Voz. Recorde o momento:
«Não consigo atravessar a Ponte 25 de Abril»
Helena Isabel tinha um segredo bem diferente: «Não consigo atravessar a Ponte 25 de Abril». Ao longo da edição, Diogo e Diogo Semedo (este último garantiu o segundo lugar da competição) acabaram por descobrir que era precisamente esse o segredo que a concorrente escondia.
Apesar de um percurso atribulado, Helena Isabel chegou à reta final da competição, acabando por garantir a vitória do reality show a 31 de dezembro de 2016.
Recorde o momento:
Dez anos depois, há uma história que parece ainda não ter chegado ao fim. Helena Isabel saiu da Casa dos Segredos 6 como vencedora e agora volta a escrever um novo capítulo no Big Brother All Stars.