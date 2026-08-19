Venceu o Big Brother Portugal há 25 anos. Hoje descobrimos o que é feito dele e está irreconhecível

Há rostos que ficam para sempre ligados à história dos reality shows em Portugal. Alguns, porém, decidiram afastar-se dos holofotes e seguir caminhos completamente diferentes depois da experiência televisiva.

É o caso do vencedor da segunda edição do Big Brother Portugal. Em 2001, conquistou o público e levou para casa o prémio final, tornando-se uma das figuras que marcou os primeiros anos do formato no País. Falamos de Henrique Torres, mais conhecido por Icas.

Na altura, Icas tinha um sonho bem diferente daquele que acabou por concretizar. O antigo concorrente chegou a partilhar com os seguidores que gostava de seguir a vida religiosa e tornar-se padre.

No entanto, mais de duas décadas depois, a sua trajetória profissional tomou um rumo completamente diferente. Segundo revelou a também ex-concorrente Liliana Matos, em 2025, Icas vive na Alemanha, onde é professor de História.

Apesar de não ter seguido o caminho da religião, Henrique continua a manter contacto com os antigos colegas do programa. Liliana revelou ainda que o ex-concorrente continua a ser muito querido pelo grupo e que vários dos participantes mantêm contacto através de um grupo de WhatsApp.

Uma vida longe dos holofotes

Também fomos à procura de Henrique nas redes sociais e encontrámos a sua página de Instagram, onde o antigo vencedor vai partilhando fotografias das suas viagens pelo mundo.

Na publicação mais recente, feita em julho deste ano, Icas surge em Madagáscar, mostrando que continua a conhecer novos destinos.

25 anos depois de ter vencido o Big Brother Portugal, Henrique Torres leva uma vida bastante diferente daquela que muitos poderiam imaginar.

Percorra a galeria que preparámos e veja como está Icas atualmente.