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Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

  • Bárbara Francisco
Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração - Big Brother
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Ex-concorrente de Reality show vive o pior pesadelo de uma mãe. E o desabafo não deixa ninguém indiferente

Holly Ditchfield, conhecida por ter participado no reality show britânico "Married At First Sight", partilhou uma mensagem de despedida aos filhos gémeos, Georgie e Marley, que morreram com apenas nove dias de vida. Na publicação, partilhada no passado sábado, dia 5 de setembro, a jovem recorda os dias que passou ao lado dos bebés.

Holly dirigiu-se diretamente aos filhos logo no início da mensagem, recordando o tempo que passaram juntos.

«Os meus lindos meninos, Georgie e Marley. Foram os 9 dias mais difíceis, mais dolorosos, mas também os mais mágicos das nossas vidas. Às 13h00 do dia 03/09/2026, o nosso querido Georgie morreu tranquilamente. Depois, às 05h00 do dia 04/09/2026, o seu lindo irmão Marley seguiu-o», escreveu.

A jovem contou que esteve, junto com Aaron, pai dos bebés, ao lado dos filhos até ao fim.

«Os meus meninos deram o seu último suspiro nos braços meus e do pai deles. Não há maior privilégio, nem maior dor, do que segurar os nossos filhos nos braços enquanto eles partem deste mundo», escreveu.

Holly recordou também o valor do tempo, ainda que curto, que teve com os gémeos.

«Eles deram-nos a semana mais preciosa das nossas vidas. Uma semana que eu reviveria vezes sem conta, só para ter aqueles momentos com eles. Para os abraçar. Para olhar para eles. Para os amar. Para ser a mamã e o papá deles», partilhou.

Encontrou ainda algum conforto na ideia de que os irmãos ficaram novamente juntos.

«Os meus meninos estão juntos novamente agora, tal como deviam estar, e rezo com todo o meu coração para que estejam finalmente em paz», acrescentou.

Na publicação, Holly falou também sobre o impacto da perda.

«Nada poderia preparar-nos para perder os nossos filhos. Nada nos prepara para ter de levar os nossos bebés para uma morgue. Vimos e enfrentámos mais nestes 9 dias do que eu alguma vez imaginei ser possível, e o meu coração está completamente despedaçado», confessou.

Descreveu ainda como sente a ausência dos filhos.

«O meu corpo parece diferente. Sinto que uma parte de mim já não está aqui, porque uma parte de mim realmente não está. Sinto mais saudades dos meus meninos do que as palavras alguma vez poderiam explicar», continuou.

Holly partilhou também o desejo de ter podido acompanhar o crescimento de Georgie e Marley.

«Teria dado absolutamente tudo para ver o Georgie e o Marley crescer, para ouvir as suas vozes, vê-los dar os primeiros passos e ver as vidas lindas que mereciam ter», escreveu.

Ainda assim, quis sublinhar o valor dos nove dias que passou com os bebés.

«Mas, durante 9 dias preciosos, eles estiveram aqui. Eram nossos. Foram amados além da medida. E serão para sempre os nossos lindos meninos», acrescentou.

No final da mensagem, Holly pediu respeito pelo momento que está a viver ao lado de Aaron.

«Peço a todos que respeitem o quão incrivelmente difícil isto é para mim e para o Aaron neste momento. Estamos a tentar processar uma dor que nenhum pai ou mãe deveria ter de conhecer», escreveu.

A publicação terminou com uma despedida aos dois bebés.

«Georgie e Marley, obrigada por nos terem dado os 9 dias mais preciosos das nossas vidas. Serão para sempre os nossos filhos, os nossos bebés, e a maior parte dos nossos corações. Até nos voltarmos a encontrar, meus lindos meninos. A mamã e o papá amam-vos para sempre», concluiu.

Veja aqui a mensagem emotiva:

 

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Temas: Holly Ditchfield Luto

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