Horóscopo do Amor para este Verão: O que esperar segundo o seu Signo

Chegou o Verão e com ele muita curiosidade em torno dos signos. Temos as respostas para o campo do amor. No Em Família deste sábado, a astróloga Alexandra Ramos Duarte esteve em estúdio a revelar como é que os nativos de todos os signos vão viver este Verão no que toca ao amor e às relações.

Será que há novas histórias de amor a chegar? Será que vamos dar o próximo passo na relação ou pelo contrário?

Estas são as previsões para os próximos três meses:

CARNEIRO: Respeite as suas vontades e seja mais consistente nas decisões que toma.

Os nativos de Carneiro estão muito focados no trabalho, mas Saturno vem para pedir uma restrutura. Os nativos de Carneiro não vão estar tão arrebatadores como de costume este verão.

TOURO: Vai ser posto à prova neste verão nas relações.

Os Touros andaram a fingir ou a adiar coisas. Agora vão ser postos à prova. Conselho: As mudanças não precisam de ser radicais.

GÉMEOS: Pode haver muita distração no ar.

Poderá ter de fazer ajustes nas suas relações. O Urano vai estar retrógrado no signo Gémeos. Por isso, vão ter de refletir e pensar no rumo da relação.

CARANGUEJO: Aproveite o Verão para estar emocionalmente disponível.

Este é o signo que está em primeiro lugar no top dos signos. Júpiter vai estar um ano neste signo. Os nativos de Caranguejo vão querer que corra tudo bem nas relações. Júpiter traz expansão, vão querer mais.

LEÃO: Trabalhe a sua imagem e confiança neste verão

Mercúrio vai chegar a Leão e vai estar retrógrado. Tenha particular tenção a partir do dia 18 de julho. A comunicação não vai estar tão boa. Mercúrio rege as crenças, por isso, vão ser meses agitados. Os nativos Leão vão viver dramas.

VIRGEM: Um dos signos mais beneficiados este verão.

Virgem tem uma Lua Nova que acontece em setembro. Há muita coisa bonita a cair na energia dos virginianos. Vão estar mais emocionais. O amor é para ser vivido com o coração e não com a cabeça.

BALANÇA: Aproveite os próximos meses para tomar decisões impactantes.

Marte também vai chegar a Balança. Marte traz o empurrão que Balança precisa: diz: ‘vai para a frente’. Traz força e convicção. Os Balanças vão ter de tomar decisões. Vão ter mais coragem.

ESCORPIÃO: Amor e paixão vão acontecer naturalmente.

É outros dos signos mais favorecidos. Vão apurar uma coisa que é genuína e natural nestes nativos que é as paixões e a sexualidade. Vão ter um verão intenso. Estão mais ao rubro. Amor e paixão vão estar em alta para os nativos deste signo.

SAGITÁRIO: Pode existir um questionamento sobre a veracidade da sua relação

É também um dos signos mais beneficiados este verão. Júpiter entrou no signo e vai fazer com que haja uma necessidade de maior expansão nos relacionamentos. Ao mesmo tempo traz um questionamento. Os nativos deste signo podem estar inquietos. Vão querer passar para outro patamar na relação.

CAPRICÓRNIO: Verão convida os nativos deste signo a descansar e a aproveitar as relações.

Olhem para as relações de uma forma mais inteira, é preciso ser mais doce e disponível. A família e os companheiros vão chamar muito por estes nativos e pedir doçura e amor. Os Capricórnios são pessoas de relações longas.

AQUÁRIO: Espera-se um verão com muitos altos e baixos.

Os nativos de Aquário vão ter uma Lua Cheia, que traz altos e baixos nas relações. A Lua Cheia pode trazer um rebentar de algumas situações (sobretudo no início de agosto).

PEIXES: Vai ser um ótimo verão para os solteiros.

Saturno vai ficar em Peixes e pede estrutura e compromisso. Saturno vai colocar os nativos de peixes com os pés na terra.

PERCORRA A GALERIA E DESCUBRA A FRASE DE CADA SIGNO PARA ESTE VERÃO.

E VEJA OS VÍDEOS COM A EXPLICAÇÃO COMPLETA: