Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

22:17
Toda a verdade! Bruno de Carvalho fala sobre saída sem despedidas - Big Brother
02:03

Toda a verdade! Bruno de Carvalho fala sobre saída sem despedidas

22:14
Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar - Big Brother
01:47

Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar

22:01
Bruno de Carvalho revela ambiente sufocante: «Por algum motivo fomos três pedir para sair» - Big Brother
02:33

Bruno de Carvalho revela ambiente sufocante: «Por algum motivo fomos três pedir para sair»

22:00
Catarina Miranda chama tantos nomes a Kina que até Afonso diz para parar: «Estilista dos trezentos», «Cabeça de cotonete» - Big Brother
02:45

Catarina Miranda chama tantos nomes a Kina que até Afonso diz para parar: «Estilista dos trezentos», «Cabeça de cotonete»

21:45
Bruno de Carvalho desmonta a estratégia de concorrente: «Muitos dos exageros também são propositados» - Big Brother
02:58

Bruno de Carvalho desmonta a estratégia de concorrente: «Muitos dos exageros também são propositados»

21:40
Bruno de Carvalho não poupa críticas: «Eles querem ser os melhores dos piores» - Big Brother
02:29

Bruno de Carvalho não poupa críticas: «Eles querem ser os melhores dos piores»

21:36
«Eu sou team..»: Bruno de Carvalho assume apoio a esta concorrente do Big Brother Verão - Big Brother
01:09

«Eu sou team..»: Bruno de Carvalho assume apoio a esta concorrente do Big Brother Verão

21:31
Nuno Eiró recebe Bruno de Carvalho no Extra Especial - Big Brother
01:01

Nuno Eiró recebe Bruno de Carvalho no Extra Especial

20:01
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato - Big Brother
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

19:56
No limite! Ana Duarte desabafa: «Não consigo compactuar» - Big Brother
01:20

No limite! Ana Duarte desabafa: «Não consigo compactuar»

19:50
Kina não poupa Catarina Miranda e solta: «Não vales nada» - Big Brother
02:20

Kina não poupa Catarina Miranda e solta: «Não vales nada»

19:36
Todos aplaudem cozinhados de Afonso Leitão... exceto Catarina Miranda - Big Brother
02:23

Todos aplaudem cozinhados de Afonso Leitão... exceto Catarina Miranda

19:31
Kina põe um ponto final na relação com Catarina Miranda: «Não quero uma pessoa destas na minha vida» - Big Brother
01:59

Kina põe um ponto final na relação com Catarina Miranda: «Não quero uma pessoa destas na minha vida»

19:19
Guerra aberta! Afonso Leitão dispara contra Kina: «Nós somos as melgas, você é a cobra venenosa» - Big Brother
03:08

Guerra aberta! Afonso Leitão dispara contra Kina: «Nós somos as melgas, você é a cobra venenosa»

19:01
Tensão sobe na casa: crítica ao filme da semana termina com «striptease» inesperado - Big Brother
02:11

Tensão sobe na casa: crítica ao filme da semana termina com «striptease» inesperado

18:51
Ritual no Jardim: Kina diz “Basta” às provocações de Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
02:19

Ritual no Jardim: Kina diz “Basta” às provocações de Afonso Leitão e Catarina Miranda

18:41
Kina levada ao limite: polémica das limpezas provoca desabafo no confessionário - Big Brother
01:40

Kina levada ao limite: polémica das limpezas provoca desabafo no confessionário

18:29
Abandonado à mesa! “Pronto. Sozinho aqui”: Afonso Leitão acaba isolado no almoço dos nomeados - Big Brother
04:21

Abandonado à mesa! “Pronto. Sozinho aqui”: Afonso Leitão acaba isolado no almoço dos nomeados

18:21
Afonso Leitão arrisca na cozinha e o resultado... foi inesquecível - Big Brother
03:16

Afonso Leitão arrisca na cozinha e o resultado... foi inesquecível

18:16
Cândido Pereira critica limites ultrapassados: «É tudo muito forçado» - Big Brother
05:13

Cândido Pereira critica limites ultrapassados: «É tudo muito forçado»

18:04
Nunca visto! Kina submetida a rigoroso teste de limpeza - Big Brother
02:12

Nunca visto! Kina submetida a rigoroso teste de limpeza

18:01
Inês Morais critica postura de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado» - Big Brother

Inês Morais critica postura de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado»

17:54
Polémico! Kina e Viriato Quintela acusam Catarina Miranda de depender totalmente de Afonso Leitão - Big Brother
02:03

Polémico! Kina e Viriato Quintela acusam Catarina Miranda de depender totalmente de Afonso Leitão

17:51
«Aqui abusou um bocadinho»: Inês Morais condena atitude de concorrente - Big Brother
01:26

«Aqui abusou um bocadinho»: Inês Morais condena atitude de concorrente

17:19
Ciúmes à vista? Afonso Leitão confronta Catarina Miranda: «Ficas incomodada de eu brincar com ela» - Big Brother
04:44

Ciúmes à vista? Afonso Leitão confronta Catarina Miranda: «Ficas incomodada de eu brincar com ela»

Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

  Big Brother
  Há 2h e 32min
Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim» - Big Brother

Cláudia Nayara voltou a ser hospitalizada na sexta-feira, 15 de agosto, e revelou estar a lutar contra a ansiedade, admitindo: «Está a dar cabo de mim!».

Cláudia Nayara volta ao hospital: «A ansiedade está a dar cabo de mim!»

Cláudia Nayara enfrenta um período difícil a nível de saúde. Apesar da agenda preenchida durante o verão, a cantora voltou a sentir-se mal e, na sexta-feira, 15 de agosto, regressou ao hospital, depois de um recente episódio semelhante.

Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge abatida, ligada ao soro, e confessou: «Não tem sido fácil os últimos tempos, confesso. A ansiedade está a dar cabo de mim! Já já saio de cá».

