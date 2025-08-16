Cláudia Nayara volta a ser hospitalizada e mostra-se preocupada: «Está a dar cabo de mim»

Cláudia Nayara volta ao hospital: «A ansiedade está a dar cabo de mim!»

Cláudia Nayara enfrenta um período difícil a nível de saúde. Apesar da agenda preenchida durante o verão, a cantora voltou a sentir-se mal e, na sexta-feira, 15 de agosto, regressou ao hospital, depois de um recente episódio semelhante.

Nas redes sociais, partilhou uma fotografia onde surge abatida, ligada ao soro, e confessou: «Não tem sido fácil os últimos tempos, confesso. A ansiedade está a dar cabo de mim! Já já saio de cá».