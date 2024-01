Hugo Andrade confessa que estava «confiante» na vitória: «O feedback era muito positivo»

Hugo Andrade foi o segundo classificado do «Big Brother 2023» e esteve esta sexta-feira no programa «Dois às 10» da TVI a recordar o seu percurso da casa mais vigiada do País, bem como a falar da vida depois do Reality show.

O ex-concorrente confessou que estava confiante de que poderia ser o grande vencedor desta edição, posto que acabou por perder para Francisco Monteiro, que por decisão do público acabou por ficar em primeiro lugar.

«Estava (confiante) claro que sim. O feedback era muito positivo, eu tinha muita consciência daquilo que entreguei ao programa. Tentava ao máximo puxar situações em que me senti confortável», afirmou Hugo Andrade em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Na mesma entrevista, o ex-concorrente revelou ainda como foi a primeira noite após sair da casa mais vigiada do País, confessando que nem sequer foi a casa, foi direto sair à noite com amigos e alguns ex-concorrentes.

«Fui sair à noite direto. Celebrei, houve ex-concorrentes que vinham ter comigo, foi muito divertido. Abordaram-me, estavam sempre a puxar-me para falar, passei a noite toda a conversar», contou Hugo.