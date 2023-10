Imagina como era Hugo Andrade há 15 anos? Veja o ‘tesourinho’ e saiba o que fazia antes do BB

Hugo Andrade é concorrente desta nova edição do «Big Brother 2023». Atualmente com 39 anos, Hugo vem de Oeiras, mas viveu seis anos no Algarve, enquanto trabalhava no Zoomarine. Já trabalhou na Holanda e em Palma de Maiorca onde também foi treinador de mamíferos marinhos.

É precisamente dessa altura que é a fotografia partilhada na página de Instagram de Hugo Andrade: «O meu percurso começou no Zoomarine há 15 anos atrás. Focas, leões marinhos e golfinhos», lê-se na legenda.

Na imagem, vê-se Hugo Andrade no Zoomarine a dar um beijinho a um golfinho, remontando exatamente ao tempo em que treinava mamíferos marinhos naquele parque aquático.

Atualmente, o concorrente do «Big Brother» é empresário e tem um alojamento local no Cabo da Roca, mas durante o verão continua a trabalhar como treinador e tratador de golfinhos, focas e leões marinhos. ​

Pratica surf, canoagem, skate e bicicleta e acha que tem boa energia. Tem muita dificuldade em conviver com quem não se identifica. ​Vive com o namorado em Oeiras e é um homem de ideias fixas. Quando mete uma coisa na cabeça é para levar até ao fim.​