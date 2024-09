Hugo Andrade recorda fase difícil depois do Big Brother: «Não soube lidar (...) Nem saí de casa»

Hugo Andrade, o segundo classificado do Big Brother 2023, esteve no Dois às 10 para tomar o pequeno-almoço com Cristina Ferreira e com Cláudio Ramos.

Num conversa em que falou sobre a sua atual vida e o que de bom o programa lhe trouxe, acabou por recordar a experiência do Big Brother, especialmente os dias logo a seguir. Hugo revelou ter passado por uma fase complicada, após a sua saída: «Não soube lidar (...) Na primeira semana nem saí de casa»

Saiba tudo:

Hugo contou que ainda está a trabanhar no Zoomarine, junto dos golfinhos, emprego que lhe traz uma enorme felicidade.

Para além disto, abriu um negócio em Lisboa! Hugo é proprietário de um espaço de brunch, com um ótimo e acolhedor ambiente, segundo o que contou.

Hugo Andrade revela ainda ter passado por um processo de perda de peso depois do Big Brother. Tendo engordado 12kg durante a experiência, conta como foi o processo de emagrecimento.