Ânimos exaltados! Hugo Andrade e Francisco Monteiro em confronto aceso. Saiba tudo aqui

Hugo para Monteiro: «Cala-te!». Monteiro reage: «Cala-te, calma, que não estás a falar com o teu primo»

No Big Brother, a tarde desta quarta-feira, dia 29 de novembro, foi marcada por novos confrontos acesos entre os concorrentes. Durante uma dinâmica de grupo proposta pelo Big Brother, Hugo Andrade e Francisco Monteiro exaltaram-se e trocaram acusações.

Hugo perdeu a paciência com Francisco Monteiro depois deste insinuar que ele andava a ‘minar’ a amizade de Iasmim Lira e Jéssica Galhofas.

«O Hugo já anda a meter nojo na amizade da Jéssica e Iasmim», acusou Francisco Monteiro.

«A insegurança é que vem toda da parte dele, ele é que mete os amigos dele em cheque, ele é que faz testezinhos da porcaria, ele é que passa por cima de tudo», começou por dizer Hugo, referindo-se a Francisco Monteiro.

«Não sou eu que ando aqui com desconfianças, eu não tenho de me meter entre a Iasmim e a Jéssica. Eu não preciso de prejudicar a Jéssica nem a Iasmim, portanto, isso do Francisco não fez sentido nenhum», acrescentou o concorrente.

«Ele acha que eu sou confiançudo, o confiançudo é quem diz e quem é. O confiançudo levou um balde de água fria do caraças e agora acha que eu é que sou confiançudo», explicou ainda Hugo Andrade.

Os ânimos exaltam-se e Hugo acabou por mandar o colega «calar-se»: «Cala-te que o assunto não é contigo», atirou.

Francisco Monteiro não gostou das palavras do colega e reagiu: «Cala-te? Calma que não estás a falar com o teu primo».

