Reencontros marcantes! Hugo Andrade partilha fotografia com dois ex-concorrentes do Big Brother! Veja tudo

As edições dos reality shows são sempre marcantes para todos os concorrentes. Não só pelas várias discussões polémicas que surgem na casa mais vigiada do País, mas também pelas amizades que ficam.

Os ex-concorrentes da edição do Big Brother 2023, Hugo Andrade, Vina Ribeiro e Zé Pedro Rocha, construíram uma amizade dentro da casa e levaram-na para fora do programa, como se pôde ver no Instagram de Hugo Andrade. O ex-concorrente partilhou uma fotografia ao lado destes dois ex-concorrentes nas suas redes socais. Ora veja: